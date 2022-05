La influencer se ha puesto en marcha con la llegada del buen tiempo, sabe bien que la llegada del verano está a al vuelta de la esquina, y más sabiendo que puede acabar haciendo una visita a Kiko Matamoros a los Cayos Cochinos a lucir tipazo. ¿Pasará por Supervivientes? No lo sabemos, pero no ha dudado ni un minuto en hacerse con una rutina de cuerpo y pelo para estar estupenda, más si cabe, durante este verano. Marta López Álamo nos ha mostrado los suplementos que ella toma antes de hacer ejercicio y para lucir una melena de escándalo. No os perdáis los tips de belleza de la influencer para tener un cuerpo 10.

Los suplementos alimenticios pre-entrenamiento están llenando cientos de baldas de supermercados y cada día salen más marcas. Hay que tener cuidado con el abuso de estos batidos y suplementos, pero una buena rutina, en su justa medida y tan sanos como los de Marta López Álamo son ideales para lucir un cuerpo escultural antes de que llegue la temporada estival.

Marta López Álamo tiene los suplementos pre-entreno más sanos y sabrosos con los que matar la gusa

En primer lugar Marta ha optado por las tortitas saciantes de arroz integral, que se adaptan perfectamente a dietas equilibradas y nos ayudan a no picar entre horas. Puedes tomarlas solas, o si quieres hacer un desayuno perfecto, puedes usarlas en forma de tosta y acompañarlo de aguacate, huevo, humus, salmón y verduras frescas. ¡Tendrás un desayuno saludable, que te aporte energía para tu entreno y además sin apenas calorías!

El segundo suplemento de Marta es un delicioso batido de proteínas de chocolate, contiene 5 gramos de proteína por cada envase de 250 ml, no tiene azúcares añadidos y tiene un contenido muy bajo tanto en grasas como en carbohidratos. Lo ideal es tomarlo antes del entrenamiento para tener energía y proteínas suficientes para generar una musculatura perfecta.

La suplementación con Beta Alanina es ideal para proporcionar a tus músculos mayor resistencia

Otro de los secretos de la modelo es la Beta Alanina, un suplemento ideal para los que se inician en el deporte o para los más profesionales. Los suplementos de beta-alanina aumentan los niveles de carnosina en un 60 % en 4 semanas y casi en un 80 % en 8 semanas, lo que resulta en una mayor resistencia a la fatiga y una mejor función, especialmente cuando el ejercicio es alto.

Marta cuida su cuerpo de arriba a abajo, y por eso, no se le podía olvidar tomar un suplemento para lucir una cabellera estupenda y voluminosa. Este tipo de ayudas para el pelo son muy beneficiosas para prevenir la caída y para mejorar la calidad del folículo, el crecimiento, el bienestar y la salud del cabello femenino.