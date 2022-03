Alejandra Rubio cuenta con una genética privilegiada. La joven no engorda, eso es así. Muchas de nosotras si pudiésemos pedir tres deseos al genio de la lámpara en nuestra lista aparecería comer sin engordar. Así que la colaboradora del programa ‘Viva la vida‘, a priori, tiene una gran suerte. Eso sí, en alguna ocasión ha manifestado que quizá se ve un poco flaca: «Me veo muy delgada. Me gustaría engordar unos cuantos kilos más, pero me cuesta mucho coger peso. Es mi constitución», afirmaba.

Sea como sea, la hija de Terelu Campos está estupenda y tiene un tipazo. Aún así, a la influencer le gusta cuidarse, y aunque acude a menudo a buenos restaurantes y se permite de vez en cuando caprichos, en su día a día trata de seguir una alimentación sana y equilibrada, principalmente por salud. El mejor ejemplo es su merienda. Y es que ayer mismo Alejandra Rubio nos descubría cuál es su opción preferida para matar el gusanillo por las tardes. Y ojo, porque si buscas mantener la báscula a raya sin dejar de disfrutar, deberías tomar nota.

La merienda de Alejandra Rubio es la mejor si buscas perder peso de cara a verano

Ahora que se acerca el buen tiempo, todas (o casi todas), buscamos alternativas healthy para no llegar con hambre a la cena y acabar devorando. Pero tranquila, porque la merienda de Alejandra Rubio no te impedirá que disfrutes mientras te cuidas. Y es que la nieta de María Teresa Campos apuesta por un batido delicioso y lleno de beneficios saludables, pero bajo en calorías.

¿Qué incluye? Fresas, arándanos y un plátano. Pero espera, porque antes de pasar todo por la batidora, Alejandra Rubio añade un último súper alimento. ¿Adivinas cuál es?

¡El maqui! Quizás todavía no sepas ni qué es, pero deberías. Se trata de una pequeña fruta de intenso color morado y de sabor dulce. ¿Por qué se ha hecho tan famoso últimamente? Básicamente porque es un poderoso antioxidante, ya que tiene altos niveles de polifenoles, antocianinas y vitamina C. Hasta hace poco se pensaba que las bayas de AÇAÍ y las bayas del Goji eran los frutos con el más alto nivel de antioxidantes. Pero eso fue hasta la reciente aparición del Maqui Berry.

Por todos estos motivos, Alejandra Rubio incluye en su batido esta bomba de salud (en polvo). Y, de esta manera, consigue darle más sabor, y a la vez combatir los radicales libres y cuidar su piel. ¿Te animas a probarlo?