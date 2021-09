Laura Matamoros ha mostrado cuál es la crema que utiliza para mantener su piel hidratada y con aspecto jugoso. Y es una formulación que va perfecta para las pieles más secas.

La hidratación de la piel es fundamental para que luzca tersa, suave y con un aspecto jugoso. Y como cada maestrillo tiene su librillo, a cada piel le va una fórmula distinta. Pero Laura Matamoros ya se conoce muy bien a estas alturas y ha dado con la crema que cree que es perfecta para ella.

Un extra de hidratación

Se trata de una crema hidratante, pensada para nutrir las pieles más secas y que en este momento de su vida, en el que está embarazada por segunda vez, le viene de maravilla. Porque las embarazadas tienen que prestar especial atención a la hidratación de su piel en estos meses, sobre todo a la de la barriga.

Gracias a una buena alimentación y a una hidratación constante y exhaustiva se consigue que en esos meses en los que la piel se dilata -y posteriormente vuelve a su posición original- se mantenga en condiciones óptimas. Así se evita la aparición de problemas estéticos como las estrías y se ayuda a reforzar la elasticidad de la piel.

Nutrición para la piel durante el embarazo

La crema preferida por Laura Matamoros es de una firma llamaba Abanuc y cuesta 46 euros. Tiene vitamina B5 y está formulada especialmente para las pieles más secas, que además de hidratación suelen necesitar también cierta nutrición.

Así se consigue que la piel no esté tirante, que no se cuartee y que no se descame. Pero también que aguante ese estiramiento al que el embarazo la va sometiendo en la zona del vientre.

En la variedad está el gusto

La de Laura es de esa firma, pero por fortuna, son muchas las firmas cosméticas que apuestan por proporcionar a la piel del resto del cuerpo los mismos cuidados y mimos que tenemos con la del cutis. Así las hay que se han enfocado en dar hidratación para las pieles que van perdiéndola, pero hay otras opciones.

Desde la que aportan un toque de jugosidad hasta las más nutritivas, que buscan ayudar a pieles con problemas de dermatitis o tendencia a la descamación a recuperarse. Por ello existen formulaciones en formato cita que están centrados no tanto en la prevención, que siempre está incluida, como en la reparación de las pieles dañadas. Todo es válido para darle a nuestro cuerpo lo que necesita para mantener la piel elástica y con buen aspecto.