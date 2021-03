Desde que la modelo Irina Shayk lo compartiera en su perfil de Instagram, hemos querido tenerlo en nuestras manos. ¡Y es que es el cosmético ideal para comenzar el día!

El mundo de la belleza es tan extenso como su comunidad de fieles. Prácticamente a diario encontramos en Instagram una nueva tendencia de cuidado del cutis que nos crea una necesidad que creíamos no tener. Y es que las famosas nacionales y celebrities internacionales buscan la innovación en sus productos beauty y comparten con sus miles (o millones) de seguidores sus descubrimientos más útiles. Y a veces también los más locos. Lo que hace que queramos ampliar nuestra bolsa de aseo cada vez que entramos en la red social. Esto nos ocurrió, por ejemplo, hace unas semanas, cuando Irina Shayk grabó en vídeo su rutina de belleza diaria; y nos presentó un producto ideal para despertar la piel cada mañana. Un cosmético muy revolucionario que hoy por fin ha llegado a España.

Además de la crema, el masajeador y el contorno de ojos que la modelo aplicaba por todo su rostro; lo que más nos llamó la atención fue una bola de hielo a modo de roll-on que la joven utilizaba para cuidar la piel del rostro y, tal y como ella misma describía, para despertarlo. Y es que ya sabíamos que la top model rusa usaba cubitos de hielo siempre que viajaba y se notaba la cara algo hinchada; pero hasta ahora no habíamos encontrado ningún cachivache diseñado específicamente para la realizar masajes faciales con frío sobre la piel. ¡Y por fin hemos dado con uno!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de irinashayk (@irinashayk)

El aparato que usa Irina Shayk para despertar, rejuvenecer y cuidar su rostro

Es por todos sabido que el frío estimula la circulación sanguínea, destensa los músculos faciales, reduce la hinchazón y aporta luminosidad a la piel. Pero nadie mejor que Irina Shayk para convencernos de los beneficios de congelar nuestro rostro cada mañana. «Así es como nos despertamos en Rusia, creedme que funciona. Puede que te deje la piel un poco roja, pero no te preocupes, se va con el tiempo»; contaba a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Además, explicaba que para usarlo simplemente hay que poner dentro del aparato un poco de agua con diferentes ingredientes como camomila o agua de frutas y después meterlo en el congelador. «A la mañana siguiente, te lo pasas por la cara sin olvidar el cuello»; explicaba.

Aunque no sabemos cuál es la marca del producto que usa la modelo, en España, la firma You Are The Princess (la favorita de Dulceida) ha traído primera vez este molde hueco y esférico que se puede rellenar con agua o con cualquier otra mezcla y se ha colado directamente en nuestra lista de deseos. Bajo el nombre de Skin-icing ball, este roll-on consigue despertar instantáneamente la piel, ayudando a aumentar su elasticidad y a mantener su firmeza. ¿Lo mejor? ¡Que cuesta 5,49 euros!