¿Tienes el pelo rubio y notas que están empezado a salir algunos reflejos amarillentos? Tranquila, puedes eliminar esta preocupación si tienes en cuenta los consejos de Helen Lindes. «Para mi último cambio de look confié en ‘Salon Cheska‘ y cada pocos meses me paso por allí para sanear, retocar mechas y también hidratar el pelo con Olaplex«, confesó la modelo en su cuenta personal de Instagram. «En casa no uso ningún producto especial, solo un buen sérum para las puntas», finalizó.

Mi pelo rubio se ha vuelto amarillo ¿qué hago? Helen Lindes tiene la clave

La preocupación principal de las mujeres que tienen el pelo rubio es que, con el paso de las semanas, el pelo luzca un tono amarillo muy apagado. La explicación de por qué sucede esto es porque básicamente el pelo se debilita y va perdiendo brillo. De alguna manera es como que el pelo de «destiñe». Es decir, que el tono con el paso de los días ha perdido pigmento.

Los tintes de color rubio están hechos con pigmentos amarillos y cuando decoloramos el pelo para teñirlo estos pigmentos se quedan en nuestro pelo. Por supuesto, también afectan; y mucho, otros factores externos como la contaminación y el sol. Pero, aunque el color haya perdido tono no es una razón para que te tiñas otra vez encima. La solución pasa por utilizar productos específicos o someterte a algún tratamiento para recuperarlo.

En este sentido, Helen confiesa que confía en Olaplex. Un tratamiento para el pelo; recomendado por expertos en salud capilar, para tratar los daños que la melena sufre en un proceso de teñido, por ejemplo. Pero en especial cuando buscamos conseguir un rubio platino, partiendo de un moreno. Sirve también para proteger y reparar el cabello.

Olaplex el producto para el pelo de moda entre las celebridades

El modo de uso del producto se puede aplicar por los expertos en cabello en un salón de belleza o una misma, directamente desde casa. Es apto para todo tipo de cabellos. Es importante señalar que esta marca tan de moda está aprobada por dermatólogos. Es más, es uno de los productos más vendidos de Amazon, por menos de 20 euros, que se presenta como el mejor amigo para cuidar tu melena en cualquier época del año.

Helen también ha confesado que suele teñirse regularmente para mantener el tono. Se recomienda cada tres o cuatro meses, cuando el cabello tiene una raíz lo suficientemente grande como para hacerse notar y no estropear demasiado el cabello.