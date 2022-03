A cierta edad, con los cambios hormonales, los años y temporadas de tener algún kilo de más, todas hemos tenido papada y, unas la lucen sin ningún complejo, y a otras pueden odiarla sin cesar. Por eso, os traemos unos tips de belleza para disimularla, y hacerla visualmente mucho más pequeña, no hacemos milagros quirúrgicos, pero podemos conseguir crear un efecto óptico idóneo para hacerla desaparecer un poquito. Disimula tu papada con contouring y alarga tu rostro.

Las barras de contouring pueden hacer mágia, por eso es indispensable que tengamos una en nuestro neceser, no hay que abusar de ella y es recomendable usarla en menor medida de manera diurna, porque a la luz del día, si no lo haces bien, puede llamar la atención. Si no te has atrevido a usarla todavía, pero quieres intentarlo, prueba a hacerlo para un evento nocturno, de noche todas las papadas son pardas.

Aplica tu barra de contouring oscura debajo de la mandíbula para disimular tu papada

El efecto double chin es muy fácil de disimular jugando con las luces y las sombras de nuestra cara, piensa en lo que quieres resaltar e ilumínalo, si quieres esconderlo aplícale un tono más oscuro para crear profundidad. Esto es exactamente lo que debemos hacer con nuestra papada; a la hora de aplicar nuestro contouring debemos dibujar siguiendo nuestra mandíbula una línea gruesa de oreja a oreja, por debajo de nuestra barbilla, justo en ese pliegue que aparece al agachar la cabeza.

Después, difumínalo con una beauty blender o una esponja, siempre a toquecitos, nunca arrastres o te llevarás el producto en el aplicador. Para difuminarlo correctamente y crear el efecto de una cara más estilizada, has de llevar la sombra hacia el cuello y ligeramente hacia el interior de la cara, por toda la línea de la mandíbula.

Juega con las sombras de tu contour para crear volumen en tu rostro

Una vez hayamos creado la sombra, podemos aplicar polvos blancos o en color nude más claro en el pómulo, en el resto del rostro y justo por encima de la sombra que hemos creado con el contouring, para resaltar y crear un límite en la cara. Es exactamente el mismo procedimiento que hacemos al poner sombra debajo del pómulo creando ese efecto bichectomía que a algunas les encanta. Otras intentan esconder una frente pronunciada aplicando un poco de conturing justo donde empieza el pelo y lo difuminan hacia abajo para acortar la frente.

Elige tu zona favorita donde aplicar tu barra de contouring, intenta que el color no sea demasiado oscuro y que no resalte demasiado en tu piel. Para finalizar, usa tu highligther en pómulos, arco de cupido y en el hueso superior del párpado para brillar toda la noche, ya sabéis lo que dicen: no hay gente fea sino mal iluminada.

A continuación os recomendamos algunas paletas y barras de foundation para que podáis realizar vuestro contouring.