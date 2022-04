Elegir maquillaje no es algo que debamos hacer a la ligera. Afecta no solo al resultado que estemos buscando. También es clave para que tu piel no sufra.Nuestra piel fatigada por luchar contra las inclemencias del invierno, reclama un extra de atención. Y entre esos cuidados, la elección de los productos de maquillaje más acertados es una de las claves. Pero ¡ojo! antes de ponerlo frente al espejo te aconsejo hacer un chequeo para comprobar tu salud dermatológica.