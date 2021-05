Sí, has leído bien. El CBD, el aceite extraído de la marihuana, es perfecto para cuidar nuestra piel y protegerla. Pero no te preocupes, no coloca nada.

1 de 8 Crema facial hidratante con aceite de cáñamo de The Beemine Lab, 24,90 ,€ El extracto de cáñamo, la miel y el aceite de semillas de cáñamo aportan antioxidantes y ácidos son ideales para aportar a tu piel una fuerza y brillo natural. COMPRAR 2 de 8 Serum Detox Cannabooster de Ho Karan, 38,99 € Este suero rico en complejos vegetales con terpenos de cannabis es implacable contra los efectos de la contaminación: desintoxica, aprieta los poros y mantiene su piel fresca y hermosa. 3 de 8 Bálsamo para mil usos con CBD de Plant Secret, 22,90 € El influencer Cristian, creador de La pasta no engorda y Plant Secret Cosmetics han creado este cosmético natural, ecológico y vegano que es ideal para curar tatuajes, cicatrices postoperatorias, quemaduras, heridas, eczemas y afecciones de la piel. ¡Lo más! 4 de 8 Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Cleanser de Kiehl's, 27 € Se trata de gel que se activa al contacto con el agua ideado para limpiar las pieles propensas a tener rojeces y tirantez. 5 de 8 Crema hidratante y nutritiva de GlamGlow, 49,99 € Esta crema hidratante cremosa y ligera con aceite de semilla de cannabis sativa ayuda a calmar la irritación y alivia el enrojecimiento visible a la vez que proporciona una dosis de hidratación duradera. 6 de 8 Champú de Herbal Essences con CDB, 3,99 € Este champú sin sulfatos ni parabenos, envasado en una botella reciclable suma la acción calmante del aloe vera con la nutrición del cáñamo para dejarte una melena estupenda. 7 de 8 Crema Cannabix 27 € Elaborada principalmente a base de CBD, esta crema hidrata, nutre y cuida tu dermis gracias al increíble efecto medicinal de la planta. 8 de 8 Crema hidratante CBD de The Body Shop, 23 € De absorción rápida, te ayudará a recuperar los niveles de hidratación de la piel ya que está enriquecida con una mezcla de CBD de origen natural, aceite de semillas de cáñamo y escualano.