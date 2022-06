Hacía mucho tiempo que no veíamos innovar a Rocío Osorno en su maquillaje, aunque le gusta hacerlo mucho, en sus últimas apariciones la hemos visto luciendo su estilo favorito el «no make up«. Pero esta vez ha decidido tirarse a la piscina con un eye-liner en color azul klein. Los eye-liners de colores son la opción ideal para rejuvenecer todos nuestros looks y, además, iremos a la moda.