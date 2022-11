Los correctores suelen ser nuestro mejor aliado para cubrir las ojeras y las bolsas y olvidarnos de ellas mientras llevamos el maquillaje puesto. Pero una vez nos desmaquillamos estas imperfecciones siguen ahí. Es por ello que debemos tratar esta zona del ojo con mimo y con productos que ayuden a eliminarlas. Ahora existen correctores con sérum que ayudan, no solo a cubrir, sino a tratar la zona de la ojera para mejorar su aspecto.

Los correctores, también conocidos como concealers, ahora vienen con sérum incorporado y son lo último en belleza. Desde hace unos meses, muchas marcas empezaron a incorporar en sus bases de maquillaje principios activos como ácido hialurónico y vitaminas para mejorar el aspecto de la piel. Pues bien, ahora los nuevos correctores, que solían secar y deshidratar más la piel de la ojera, ahora producen el efecto contrario. Por otro lado, puedes usarlos para unificar el tono de tu piel, corregir imperfecciones o dar puntos de luz en tu rostro, si compras uno en un tono más claro que el de tu piel.

Prueba los correctores con sérum para decir adiós a las ojeras

Una de las últimas novedades es el Bare With Me de Nyx en formato pocket, que puedes llevar en cualquier bolso y que es ideal para todo tipo de imperfecciones. Puedes usarlo en todo tu rostro para cubrir granitos, rojeces y cambios de tono. Además, está formulado con té verde, tremella y cica, todo ingredientes veganos que aseguran 24 horas de hidratación. Está disponible hasta en 16 tonos y tiene un precio de 9,49 euros.

El concealer Born This Way de Too Faced se ha convertido en uno de los favoritos de las prescriptoras de make up. Incluso, llegó a hacerse viral y a agotarse por lo efectivo que es y por su cobertura ligera y poco oleosa. Es implacable con las pieles fatigadas y aporta luz y brillo a cualquier rostro que se le presente. Este corrector tiene un precio más elevado, de 29,99 euros, pero aún así es muy recomendable.

Si eres de las que prefiere artículos lujosos y de calidad inigualable, este corrector de Ilia no te defraudará. Está infusionado con Vitamina C que unifica el tono de la piel y reduce las manchas, además tiene una cobertura estupenda y reafirma e ilumina la piel en pocas semanas. El True Skin de Ilia tiene un precio de 37 euros. ¡No pierdas el tiempo, están arrasando!