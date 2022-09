Aunque todavía nos quedan unos días para dar por finalizado oficialmente el verano de 2022, lo cierto es que la rutina ha regresado a nuestras vidas. Atrás hemos dejado los relajados días de vacaciones, de sol y playa, por la vuelta a las obligaciones diarias de casa y trabajo. Sin embargo, queremos aprovechar al máximo lo que nos queda de buen tiempo y lucir ese moreno que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Anna Ferrer nos acaba de dar su pequeño truco para lograr prolongar el bronceado de una forma sencilla, además de hidratar perfectamente la piel.

Como todas, la hija de Paz Padilla no quiere desprenderse (mientras la temperatura lo permitan) de los escotes, los tirantes y las minis para poder seguir presumiendo un poquito más de moreno, aunque para ello tiene que recurrir a un autobronceador muy eficaz.

El prolongador de bronceado de Anna Ferrer

La propia influencer nos lo ha desvelado: «Es un bronceador gradual que se aplica con gran facilidad como una crema y deja la piel uniforme y súper suave, porque también es muy hidratante. Te lo aplicas hasta que consigues el tono que a ti te guste. Pero, además, de autobronceador tiene un complejo activo para prolongar y potenciar el bronceado. Así que me lo aplico ahora en septiembre para ver si me aguanta un poquito el moreno, con lo que me ha costado conseguirlo».

Anna Ferrer Padilla está hablando de Bronzing Radiance Self-Tanning Cream, de Freshly Cosmetics, un autobronceador, tanto para el rostro como para el cuerpo, sin manchas ni sensación grasa, que consigue un tono natural de manera gradual. Tiene un un efecto dual único: autobroncea y potencia el bronceado adaptándose a tu tono de piel, de modo que consigue un efecto totalmente natural, sin tonos sintéticos, a partir de los tres días.

Tiene una aroma frutal gracias a la combinación de mezcla de notas frutales de papaya, naranja, melocotón, limón y grosella negra.