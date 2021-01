Ana Obregón ha compartido las ampollas que utiliza para cuidar su piel y con las que, sin salir de casa, aporta su granito de arena a la investigación del cáncer.

Por sorprendente que parezca, Ana Obregón no suele dedicarle mucho tiempo a su aspecto físico. Al contrario que muchas otras famosas, la presentadora de televisión no acostumbra a acudir a centros de medicina estética a hacerse pequeños retoquitos ni tampoco utiliza demasiados productos en su rutina de belleza diaria. Sin embargo, hay una marca que la lleva acompañando desde hace ya varios años. Se trata de La Cabine, una firma de belleza con precios relativamente asequibles que conquistó a la actriz gracias a sus maravillosas ampollas y para la que lleva trabajando como imagen desde hace ya unas cuantas temporadas. Y seguirá haciéndolo. El pasado martes, Ana Obregón compartía con sus más de 715 mil seguidores en Instagram su decisión de seguir manteniendo su colaboración con esta reconocida casa de cosmética. Y es que pretende donar parte de los beneficios de este contrato la fundación que creará en honor a su hijo, Aless Lequio.

Las ampollas de La Cabine ahora ayudarán a la investigación del cáncer gracias a Ana Obregón

«A partir de ahora donaré parte de los beneficios de mi colaboración con La Cabine a la Fundación Aless Lequio que estoy creando. El dinero de la fundación irá totalmente destinado a la investigación del cáncer»; explicaba una orgullosa Ana Obregón en el pie de foto de su publicación. «En España mueren cada día 300 personas de cáncer. En los presupuestos del Estado recientemente aprobados siempre se les olvida una partida para su investigación y de esa forma poder salvar vidas. Miles de científicos españoles colgarán sus batas por falta de financiación pública»; continuaba. Sin duda, se trata de una bonita iniciativa que no puede parecernos mejor. Y es que nos encanta ver cómo la actriz y presentadora ha decidido volver al trabajo, pero sobre todo nos gusta verla tan concienciada y dispuesta a luchar por una causa tan noble y necesaria.

«Seguiré colaborando con La Cabine porque sus ampollas son maravillosas, accesibles y en mi caso que no me cuido nada y me da pereza ir a ningún sitio de estética obran el milagro en casa», explicaba. ¡Y razón no le falta! Estas ampollas, que prometen milagros notables en nuestra piel y rostro, no superan los 30 euros (en sus packs de crema + ampollas) y tienen resultados totalmente certificados. No hay más que ver lo joven que está Ana Obregón a sus 65 años. Hemos querido seleccionar todos los packs de ampollas y cremas faciales que propone la marca para que encontréis el que más se adapte a vuestras necesidades. Un chute de energía y vitalidad para la piel y un importante granito de arena para la lucha contra el cáncer.