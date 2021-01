La mujer de Álvaro Morata también se ha apuntado a un cambio en el tono de su melena, con un rubio muy natural y favorecedor

Reside en Italia, para Alice Campello ha viajado hasta Barcelona para someterse a un cambio de look. La influencer acudió al salón Anara by Ana Lerida para hacer este cambio a un rubio muy natural y tendencia total esta temporada. «Ayer tuvimos la visita sorpresa de ALICE CAMPELLO en nuestro salón!! Nos pidió un cambio de color con nuestra técnica MELTING VANILA!! Que os parece el nuevo blond para esta temporada??», así revelaban en el centro la asistencia de una de las influencers más destacadas.

Alice Campello ha confiado en la colorista y estilista Ana Lérida. La modelo ha apostado por el nuevo blond que, sin lugar a duda, triunfará esta temporada y ella se convertirá en inspiración para sus cerca de dos millones y medio de seguidores.

Alice Campello, espectacular con su cambio de look

La técnica Melting Vanila es una de las más demandadas ahora en las peluquerías. Son mechas derretidas de raíz a las puntas con matices en fondo para evitar rayas muy marcadas. De esta forma se consigue el rubio más natural. Son muchas las influencers que han recurrido a esta técnica para llevar su melena perfecta como Belén Hostalet, Alex Rivière o Melissa Jiménez. Todas ellas han quedado muy contentas con el resultado final y cada vez son más las que se suman a esta tendencia capilar.

El centro al que ha acudido, y que está ubicado en Barcelona, es uno de los salones más exclusivos de la Ciudad Condal. Con 20 años de trabajo y liderazgo es uno de los salones de Alto Standing con más prestigio de Barcelona y está recién decorado por la reconocida interiorista Eva Martínez y Luzio se caracteriza por tener un estilo moderno y elegante. Allí, Alice Campello se puso en las manos de los expertos para conseguir un resultado tan natural como el que vemos en las fotografías que acompañan estas líneas.

El resultado de la melena es natural y muy femenina

Alice Campello ha quedado muy contenta con su nueva melena, que le quita años de encima y que le da mucha luz y movimiento a su pelo. Prueba de ello es que la modelo ha querido compartir con todos sus seguidores el salón donde ha acudido a hacerse este cambio de look que a nosotras nos encanta. La pareja de Álvaro Morata ha conseguido un rubio de lo más natural gracias a la mencionada técnica anteriormente que, con un acabado luminoso, natural y sutil, se convertirán en las más deseadas de este 2021.

Se trata de aclarar el pelo sin que prácticamente se note, por lo que el resultado des de lo más natural. Además, el degradado de las mechas consigue dar puntos de luz en la cabellera sin definir dónde empieza ni dónde acaban. ¿Lo más? La raíz de un color un pelín más intenso pero que se difumina prácticamente al completo con el color hasta las puntas.