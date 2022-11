Seguro que muchas ya estáis planeando el look ideal para ir despampanante en Nochevieja. No todo es el outfit, en estas fechas los maquillajes fantasía se llevan muchísimo y es, probablemente, la fecha del año en la que mejor funcione el brillo y el glitter. Por eso, os hemos traído las sombras de ojos líquidas con una purpurina súper potente que se han hecho virales en redes sociales, por lo baratas que son y por lo bien que pigmentan.

Cuando parece que no hay un cosmético de belleza que pueda ser más innovador, llega una marca y se supera con otro producto. En esta ocasión, Moira Cosmetics se ha pasado el juego de las sombras fantasía con una colección de sombras líquidas perfectas para completar un party look. Las redes empezaron a incendiarse cuando varios vídeos de influencers y prescriptoras de productos de make up empezaron a utilizar estas sombras. Al contrario de las sombras tradicionales, estas tienen formato líquido, como si fuera un gloss de labios.

Combina las sombras de ojos líquidas con un eyeliner negro para triunfar

El pigmento de estas sombras es súper potente y nos da muchísimo juego a la hora de crear nuevos looks. Hay 18 colores distintos, todos hiperpigmentados y con una cantidad de glitter holográfico abrumadora. Cada una de estas sombras tiene un precio de 8,95 euros en la web oficial de Moira. Además, todas ellas tienen pigmentos completamente veganos.

Estos productos se pueden combinar con sombras clásicas en polvo, aunque recomendamos usarlas en el último momento, pues tienen una cobertura muy alta y pueden tapar el maquillaje anterior. Es necesario usar un primer para sombras o algún tipo de prebase para que estas sombras se adhieran correctamente al párpado y para lograr una mayor duración. Si después de aplicarlas usas un poco de rímel y un eyeliner fino, conseguirás el maquillaje de noche más rápido y sencillo.

Si quieres currártelo un poco más y darle a tus ojos un efecto glossy, puedes combinar cualquiera de estas sombras con un poco de gloss trasparente y conseguirás un maquillaje sublime con efecto mojado. Este maquillaje se puso muy de moda este año y no hemos dejado de verlo en pasarelas, red carpets y editoriales.