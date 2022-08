¿Quién dijo que los hombres no se cuidan? Hoy en día existen tratamientos de belleza unisex que suplen con creces las necesidades de ambos sexos. Y sino que se lo digan a Manuel Díaz ‘El Cordobés’. El torero ha decidido dar la bienvenida al mes de agosto con su mejor cara y, para ello, ha probado un protocolo infalible en cabina. ¿Su nombre? ‘Remodelage Facial’.

Este tratamiento, diseñado para mujeres y hombres, tiene como objetivo revitalizar, oxigenar y tonificar el rostro al instante. Tan eficaz parece ser, que Alba Díaz no ha dudado en seguir los pasos de su padre: «Ayer vi que mi padre salió encantado de la sesión y no he podido resistirme a probarlo», afirmaba la joven. ¿Quieres saber en qué consiste exactamente? ¡Sigue leyendo!

Alba Díaz se rinde al tratamiento drenante de moda

«Este protocolo define y reduce la flacidez de la cara, drena profundamente e incluso ayuda a estirar los músculos y reducir las líneas de expresión», explica la hija de Vicky Martín Berrocal. Lo cierto es que ‘Remodelage Facial’ es uno de los tratamientos estrella de TACHA Beauty.

Hace algún tiempo Martine de Richeville, conocida como la gurú del Remodelage, desarrolló una terapia manual y comenzó a aplicarla para redefinir la silueta y liberar el cuerpo de toxinas, trabajando sobre las capas más profundas de la piel, activando el metabolismo y consiguiendo unos resultados increíbles de recuperación de firmeza y contra la celulitis. Y ahora, ‘Remodelage Facial’ aplica ese mismo gesto fundador al rostro, tanto de mujeres como de hombres, consiguiendo un efecto antienvejecimiento sin precedentes, sin máquinas ni cirugía.

Al trabajar con una meticulosa precisión en cara, párpados y cuello, la aparición de arrugas y líneas de expresión se reduce, el óvalo de la cara se redefine, y el tono de la piel recupera su esplendor natural. Quien lo prueba asegura que desde la primera sesión el rostro adquiere luminosidad, recupera su tonalidad y desaparecen las tensiones. ¿Su precio? 150 por sesión.