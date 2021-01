La presentadora de televisión nos ha confesado en su cuenta de Instagram cuáles son sus trucos para mantener el pelo teñido de rubio de la mejor forma.

A veces, mantener intacto un pelo teñido de cualquier color no es tarea fácil. Los tintes más oscuros, por lo general, tienden a parecer morados o azules añil y los más claros acaban por aclararse de más o terminan cogiendo subtonos poco favorecedores. Eso es algo que sabe de primera mano Adriana Abenia, que lleva años presumiendo de melena rubia y no ha habido ocasión en la que hayamos podido sacarle un fallo. Su pelo es una de sus señas de identidad más representativas y, aunque lo ha llevado de muchas maneras diferentes, siempre ha sabido sorprendernos con el rubio platino más favorecedor. Algo que, al igual que nosotras, sus seguidoras en Instagram han notado. Y es precisamente por ello por lo que, cuando la presentadora de televisión hace una ronda rápida de preguntas en la red social, muchas aprovechan para pedir consejos sobre cómo cuidar el cabello rubio.

Los tips definitivos para mantener el pelo teñido de rubio en perfecto estado

Una de las preguntas (y la que nosotros hemos escuchado con más atención) pedía a Adriana Abenia que contara cuál es su rutina para hidratar o reparar su pelo rubio. Y ella, que se debe a su público, no ha dudado en contestarla con todo lujo de detalles. ¡Hay que quererla! «Yo tengo el pelo rizado, no lo tengo liso. Entonces, ya que el color que llevo es un superaclarante y que los rubios son más sacrificados, intento mimarlo»; comenzaba la presentadora. «Echo aceite de argán cuando termino de secar; aplico la mascarilla siempre que me lo lavo, que es cada dos o tres días, dependiendo de si por trabajo me he tenido que echar laca o algún tipo de producto que lo apelmace»; añadía.

Sin embargo, además del aceite de argán y de la mascarilla; Adriana Abenia ha añadido recientemente otro producto a su rutina capilar. «Ahora, por ejemplo, estoy tomando unas pastillas que ya tomé cuando di a luz. En ese momento es cuando un poquito el pelo, que se llaman Complidermol». Se trata de unas cápsulas anticaída que ayudan a fortalecer el pelo y favorecen a que este tenga un aspecto sano y voluminoso. Eso sí, deben tomarse siempre bajo supervisión médica. «No os estoy diciendo que las toméis vosotros, yo simplemente os estoy contando lo que hago yo»; aclaraba.

Aceite de argán después del secado, mascarilla con cada lavado y Complidermol de vez en cuando. Así cuida la presentadora su cabello en invierno. Sin embargo, en verano, trata de aportar un cuidado extra a su pelo. «Intento dar protector del sol cuando me voy de vacaciones y procuro no meter el pelo cuando me baño en piscinas aunque me gusta mucho el agua. En el mar no hay problema pero con el cloro el pelo teñido de rubio se vuelve verde. Entonces intento meterme solamente hasta el cuello»; contaba a sus seguidoras. Varios tips de lo más útil que estamos seguras de que os servirán si lo que tenéis es el pelo teñido de rubio y no sabéis cómo cuidarlo.