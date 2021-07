Seguramente, en algún momento, hayas tenido manchas producidas por el sol. Es el momento de evitar que estas aparezcan gracias a estas cremas.

Tomar el sol es tan apetecible como peligroso. Lo hemos dicho en más de una ocasión pero este verano no pararemos de repetirlo hasta que no tomes medidas. Y es que, si no cuidas tu piel durante tus vacaciones, en muy probable que a tu vuelta a la realidad vengas con unas buenas manchas producidas por el sol de regalo. Y estoy segura de que no quieres eso. La aparición de estas manchitas se debe a que con el aumento de la exposición al sol, la piel corre el riesgo de sufrir los efectos negativos de los rayos UVA. Y estas manchas no son más que la manera que tiene tu piel de avisarte de que te estás pasando de la raya.

Las manchas producidas por el sol, conocidas como manchas pigmentarias o manchas seniles, son las más comunes en la sociedad y aparecen, sobre todo, en rostro, manos y brazos. Eliminarlas no es tan sencillo como nos gustaría, pues para ello se necesita pasar por un centro de belleza y someterse a algún costoso tratamiento estético. Por ello, como suele ocurrir en la gran mayoría de ocasiones, es mucho mejor prevenir que curar. Y, sin lugar a dudas, la principal forma de evitar que estas aparezcan es la correcta y constante utilización de fotoprotección solar alta y rehuir, en la medida de lo posible, tu exposición al sol sobre todo durante las horas de mayor calor.

Así puedes acabar con las manchas producidas por el sol

No solo se trata de protegerte cuando tomes el sol de forma evidente en la playa o en la piscina; sino que debes intentar utilizar protección FPS30 o 50 cada día y a todas horas. Lo más efectivo para prevenir las manchas es escoger una crema hidratante de día que incluya protección solar y así matar dos pájaros de un tiro. En esto son expertos, por ejemplo, Skin Generics, una marca de espíritu coreano pero fabricada en España; que nos ha dado las claves para encontrar la crema protectora perfecta este verano.

Según los profesionales de esta reconocida casa de cosméticos; «en verano es aún más importante escoger un protector solar de amplio espectro, que no sólo nos evite la quemadura solar, sino que tenga antioxidantes que mejoren la protección, y además proteja de la radiación UVA, que es la que produce arrugas y manchas». Además, añaden que las personas con pieles claras «deberían potenciar el efecto con un suplemento vía oral con antioxidantes específico para el sol y empezar a tomarlo antes de la temporada de verano». Unos sabios consejos que hemos aplicado a la hora de elegir crema este verano y que te mostramos en la siguiente selección. ¡Toma nota y protégete del sol!