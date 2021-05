Llega el momento de dejar tus pies al aire y tienen que estar mejor que nunca. Además de unas uñas perfectas requieren otros cuidados y aquí te los descubrimos

Con el buen tiempo llega el momento de desterrar el calzado cerrado y empezar a lucir pies con tus sandalias. Pero no solo sobre el asfalto, porque ya nos queda muy poco para mostrarlos también desnudos sobre el césped de la piscina o la arena de la playa. Y, además, no podemos olvidarnos de las fotos que cada verano más vemos en las redes sociales, buscando el encuadre perfecto, fotografiarlo y anunciar a tus seguidores que te has apuntado al famoso #PIESTUREO. Llegados a este momento la pedicura se convierte en tu ritual de belleza imprescindible. ¡Ojo! debes cuidar tus pies los doce meses del año, pero ahora se hace todavía más necesario.

Aunque para presumir de pies perfectos no basta solo con hacerse la pedicura. Igual que tenemos una rutina corporal o facial, es necesario seguir unos tips beauty para cuidar una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, de hecho, según el estudio realizado por la marca de cuidado de pies Salvelox, el 78% de la población española sufre de problemas en esta zona.

Unos pies perfectos necesitan algo más que la pedicura

Los talones agrietados y las callosidades son los más comunes, pero existen otros problemas como verrugas, sequedad, mal olor, pies cansados, ampollas… Para lucir unos pies sanos y cuidados, hay que tener en cuenta los siguientes tips:

Mantenerlos secos. Es importante para evitar la aparición de hongos y bacterias, por eso hay que secarlos muy bien tras la ducha. Además, es recomendable no utilizar el mismo calzado dos días seguidos durante esta época del año.

Cortar las uñas correctamente. No solo es cuestión de estética, si cortamos las uñas de una forma inadecuada, podemos provocar heridas y onicocriptosis o uña encarnada.

Mejorar la circulación. Los pies son la base sobre la que reposa todo el peso de nuestro cuerpo y por eso hay que prestar especial atención a que la circulación de esta zona sea la correcta. Un masaje, mantenerlos unos centímetros elevados del suelo mientras trabajamos o unos simples movimientos adelante y atrás con una pelota de tenis bajo el pie, mejorarán nuestra circulación.

La hidratación es fundamental