Pilar Rubio presume de una figura envidiable después de haber dado a luz a sus cuatro hijos, fruto de su relación con Sergio Ramos

Pilar Rubio tiene 42 años y muy bien llevados. La colaboradora de televisión presume de una figura envidiable después de haber dado a luz a sus cuatro hijos: Sergio Jr., Marco, Alejandro y Máximo Adriano, fruto de su matrimonio con Sergio Ramos. Durante estos años, Pilar ha confesado algunos de sus secretos de belleza para estar perfecta después de cada parto y de tener un cuerpo perfectamente tonificado. Y es que que Pilar Rubio sigue quitando el hipo después de cuatro embarazos no es un secreto, pero ¿cuál es el secreto para haberlo conseguido?

Lo cierto es que no tiene un solo secreto. Tiene varios. Pero lo más importante es la constancia y el esfuerzo para conseguirlo. Y es que no solo después de los embarazos se ha puesto en forma, sino que lo ha hecho tanto antes como durante. Siempre ha tenido una preparación física extraordinaria. A la vista está que no hay reto que Pablo Motos le proponga a Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’, que ella no acepte… y lo mejor de todo, que lo saque adelante sin problema alguno.

El perfecto cuerpo de Pilar Rubio tras cuatro embarazos

A pesar de que la genética también juega un papel fundamental en este tema, existen muchos otros factores que le han ayudado a recuperarse de manera tan rápida y de estar tan estupenda a su edad. La clave principal ha sido el ejercicio físico. Desde que conocemos a Pilar Rubio somos consciente de la cantidad de horas que gasta a la semana practicando ejercicio físico y poniéndose en forma. Algo que hace tanto antes, como durante y después del embarazo. No hay excusas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)



De hecho, este año durante el confinamiento, hemos visto a una Pilar Rubio practicando deporte en el gimnasio que tiene en su casa que comparte con Sergio Ramos y sus hijos. La palabra pereza o cansancio no existe en su diccionario y todo eso se traduce en un espectacular aspecto físico. Pero, ¿qué disciplinas practica? ¿Son aptas todas para todo tipo de mujeres? Durante el embarazo, ¿qué deporte realiza? ¿Cómo se las apaña cuándo está con sus hijos? Y en cuestión de dieta, ¿realiza alguna estricta? ¿En quién confía para ponerse en forma? Son cientos las preguntas que se nos puede ocurrir para hablar del espectacular aspecto físico de la presentadora y en SEMANA vamos a intentar responderos a todas.

Operaciones estéticas

Pese a que en muchas ocasiones se ha insinuado que Pilar Rubio debe parte de su belleza a las expertas manos de un cirujano, la presentadora niega de manera tajante haberse sometido a ninguna operación de estética. Aunque no se ha sometido a operaciones como tal, sí que se ha realizado algún retoque estético (o tratamiento) para tener una piel perfecta. Te desvelamos cuál.