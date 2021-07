Si vas a viajar en avión, lo mejor es que te hagas con cosméticos en formato mini para que así no tengas problemas para entrar con ellos en cabina.

En 1968, Helena Bianco, vocalista de Los Mismos, entonaba en su canción El Puente que sería «maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión». Una queja (o sugerencia, no sé) que hoy, cincuenta años más tarde, sigue estando vigente. Y es que, mirando el mapa, nos damos cuenta de que las Islas Baleares están tan cerca de la España peninsular que es una lata tener que coger un medio de transporte como el avión o el barco para tener que ir. Y más aún en verano, que todo queremos disfrutar de sus aguas cristalinas y sus apetecibles playas.

Viajar en avión es muy útil, de eso no hay duda. No obstante, en un caso como este, no podemos negar que también es un auténtico latazo. Hacer la maleta, pesarla, facturarla, pasar por el control de seguridad, esperar en la puerta de embarque… Un proceso de lo más lento y desesperante para el que, además, tenemos que tener en cuenta muchas minucias para que todo salga correctamente. Como, por ejemplo, la cantidad de líquidos que llevamos en nuestra maleta de mano.

Cosméticos en formato mini para llevar este verano en el avión

A nivel general, las compañías aéreas nos permiten viajar con diez productos de un máximo de 100 mililitros cada uno. Algo que puede parecer suficiente hasta que nos ponemos a preparar la bolsa de aseo y nos damos cuenta de que son muchos los cosméticos que utilizamos en formato líquido y que son de uso prácticamente obligado. Y más ahora que necesitamos además sumarle algún que otro bote de gel hidroalcohólico. Es por ello por lo que, para reducir peso y también tamaño, lo mejor que podemos hacer es comprarnos geles, champús, cremas y hasta máscaras de pestañas en formato viaje y, así, poder seguir derrochando glamour en Mallorca, en Tulum o en donde sea.

Con esta idea en mente, hemos querido hacer una selección de ocho productos en formato viaje (es decir, en tamaño mini) que podremos llevar en la cabina del avión y que nos ayudarán a mantener nuestra rutina de belleza diaria aún de vacaciones. Ocho productos de tomo tipo de marcas como Catrice, Nivea o Lancôme que se convertirán en nuestros grandes aliados a la hora de preparar la maleta. Echa un vistazo a nuestra selección y hazte con los que más se adapten a tus necesidades. ¡Seguro que te son de gran ayuda este verano!