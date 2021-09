Si eres de las que prefieren llevar el pelo bien recogidito, debes tomar nota de estos recogidos tendencia. ¡Te harán ser la mejor peinada del otoño!

Los recogidos nos ayudan a cambiar de look, también a salvarnos de un mal día de nuestro pelo o incluso a estar más cómodas en el trabajo o en la universidad. Es por ello por lo que hemos querido echar un ojo a Instagram y analizar cuáles son los recogidos tendencia para esta temporada. Según hemos podido ver, las propuestas que nos llegan están muy inspiradas en los noventa, sobre todo por los accesorios, y vienen cargadas de una cierta candidez nada inocente. Trencitas, moñitos y complementos maxi son solo algunas de las ideas que nos acompañarán este otoño. ¡Toma nota y haz caso a los peluqueros más top del momento! ¡Ellos saben muy bien de lo que hablan!

Moños con chispa para ser la mejor peinada

Es uno de esos recogidos tendencia que quiere romper todas las previsiones. Por eso, juega con las texturas y los acabados para sorprenderte. «Trenza los moños, crea geometrías, mezcla las texturas… Haz lo que sea para que se vea original y personalizado. Por último, dale un toque noventero dejando dos mechones húmedos cerca del rostro»; asegura Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Este otoño, no sin mi scrunchie

Los complementos se hacen visibles para no pasar desapercibidos, ya sea en tamaño o en colores. «Los scrunchies, esas gomas grandes y rizadas, estarán presentes en nuestros recogidos. Moños, coletas y trenzas serán sus mejores aliados. También las pinzas, incluso grandes con formas originales. Nunca peinarse había sido tan fácil»; afirma Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

Moños de dos en dos, la última tendencia en recogidos

Seguimos reivindicando la infancia porque no renunciamos a la diversión. Esa es la razón por la que los recogidos que llevábamos de niñas son ahora tendencia. «No acaban de llegar, pero eso no significa que no se vean frescos. Podemos llevar dos o hasta cuatro moños, también para recoger todo el pelo o crear un semirrecogido, enroscado y con las puntas fuera. Todo incluso con flequillo»; explica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Colas de caballo para tener una actitud top

Las coletas se elevan y nos proponen un nuevo ánimo, más resuelto y animado. «Las coletas toman la parte alta de la cabeza y eso transforma todo nuestro rostro, afila nuestra mirada. La cola puede caer ondulada e incluso despeinada, o bien podemos peinarla pulcramente y dejar las puntas fuera. Depende de si queremos un look impecable o algo más informal»; comenta Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).

Pañuelos y bandanas, el complemento tendencia para tus recogidos

Los pañuelos funcionan para recoger el pelo, pero también como tocado cuando lo utilizamos sobre la cabeza. «Es un look que nos recuerda a los setenta y que puede llevarse con diferentes acabados. Si lo llevamos cubriendo la cabeza, anudado en la nuca, recomiendo dejar dos mechones a lo largo del rostro. También podemos utilizarlo para anudar trenzas y coletas o, incluso, a modo de diademas o mezclándolos con el trenzado»; indica Jose Garcia de Jose Garcia Peluqueros desde Pamplona.

Baby braids o cómo volver a la inocencia

Pueden aportarnos dulzura, aunque a veces nos ayudan a compensar una mirada atrevida. «Las minitrenzas se mezclan en nuestra melena o bien destacan si las llevamos altas. Los resultados serán también diferentes, más hippies y, por tanto, inspirados en los setentas, o más como en los noventa, pero en ambos casos emulamos los recogidos de nuestra infancia. Las primeras encajan con cualquier look, incluso de noche, las segundas son más informales»; asegura Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).