Paso a paso. Mar Saura nos revela su rutina de belleza para conseguir un rostro impecable, libre de imperfecciones y con mucha luz. Te lo contamos

A sus 45 años, Mar Saura presume de una piel envidiable, sin imperfecciones y con un brillo que a muchas nos gustaría tener. La modelo y presentadora acaba de celebrar que su firma de cosmética ‘Ocean By Mar Saura’ ha cumplido su primer añito y ha querido agradecer este hecho a todas las personas que han hecho posible esto: «Hace un año nació el que hasta la fecha es mi proyecto más personal @oceanbymarsaura Ha sido un año increíble! Mi obsesión desde el principio siempre ha sido ofreceros los mejores productos para obtener resultados espectaculares en nuestra piel. Esos que sueñas con obtener y que hasta que no pruebas @oceanbymarsaura no los tienes», ha comenzado escribiendo.

Mar Saura se muestra muy agradecida por el éxito de su firma de cosmética

Y ha añadido: «Desde el comienzo hemos trabajado para que sintierais y supierais que somos una marca de cosmética amiga, cercana, que estamos aquí para ayudaros y asesoraros en todo lo posible. Vosotr@s sois lo más IMPORTANTE!! Muchisimas #MujeresOcean y también #HombresOcean habéis confiando en nosotros y habéis hecho posible que sigamos creciendo. En nombre de todo el equipo que compone @oceanbymarsaura y en el mío propio GRACIAS,GRACIAS por este primer año de vida y por toda vuestra confianza y cariño. Me encantaría poder conoceros a tod@s y personalmente daros las gracias ,pero aunque eso sea imposible, siento que somos ya una familia que cada vez va aumentando más».

Mar Saura sabe como cuidar su cuerpo y rostro para estar siempre perfecta. Por este motivo, nos ha revelado su rutina de 6 pasos con la que consigue parecer mucho más joven y presumir de un cutis radiante. Además, lo hace con los productos de su propia firma de cosmética, de la que se ha convertido en la mayor abanderada. Y que no le ha puesto únicamente su nombre, sino que también su experiencia y conocimiento en temas de belleza. Y es que una de las características fundamentales de Ocean by Mar Saura es la elevada concentración de principios activos con los que se elaboran los productos. Te desvelamos el paso a paso de la modelo para quitarse años de encima. ¡No te lo pierdas y sigue leyendo!