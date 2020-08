Cristina Pedroche es toda una afortunada. No todas tenemos la suerte de estar casadas con un chef con un restaurante con tres estrellas Michelín. Ella come como una reina, come de todo y como, sobre todo, sano y variado. Entre horas no suele picar alimentos ultraprocesados y, en su lugar, suele optar por dátiles, frutos secos o huevo cocido. Se nota que la Pedroche no cuenta calorías porque disfruta enormemente de la comida. ¡Y nos encanta!