11 Enemistada con Kiko Rivera

Kiko Rivera no perdona la actitud de Aneth. A su juicio, la amiga de Chabelita no hace bien a su familia y no dudó en sacar a la luz el polémico encuentro sexual vivido en Cantora. Un escándalo del que todavía no se han sacado conclusiones. «Tú no vuelves a pisar mi casa», le llegó a espetar el Dj.