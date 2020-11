«No nos ha sorprendido nada, sabíamos todo lo que había hecho Isabel Pantoja», ha afirmado sobre las últimas revelaciones hechas por Kiko Rivera.

Teresa Rivera, hermana de Paquirri, ha hablado alto y claro sobre la guerra que mantiene Isabel Pantoja con su hijo, Kiko Rivera. Ha mostrado todo su apoyo a su sobrino y lo ha hecho en nombre de su familia. «Es muy fuerte todo y muy triste por él», reconocía en ‘Sábado Deluxe’. No dudaba en aplaudir la intervención del DJ en el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’: «Me parece valiente».

«Le admiro como sobrino y como persona», ha afirmado. Se ha mostrado tremendamente crítica con la actuación de la tonadillera y la ocultación de las pertenencias del diestro: «Una madre no hace eso». Además, mostraba su malestar por el momento complicado que atraviesa su sobrino: «Me da pena que Kiko esté mal, él no tiene la culpa de nada».

Le recordaba que siempre tendrá el calor de su familia paterna. «Aquí estamos los Rivera para apoyarle y quererle. Le hemos querido siempre», recordaba. Para ella no ha sido una sorpresa las revelaciones que se hicieron en el especial de Telecinco que marcan un antes y un después en la historia de la familia: «No nos ha sorprendido nada, sabíamos todo lo que había hecho Isabel Pantoja».

Ha querido mandarle unas mensaje de ánimo: «Que no sufra tanto y para adelante». También se ha pronunciado sobre la controvertida herencia. «Lo que se firmó, se firmó y punto». Ha confirmado que no había más remedio porque vencía el plazo. Por su parte, Canales Rivera, en el plató de Mediaset, también se posicionaba al lado de Kiko: «Estamos todos muy orgullosos de él. Empezando por los Rivera y terminando por los millones de personas que le vieron».

«Hermano, siempre contigo»

Francisco Rivera le mostró todo su apoyo público entrando en directo a través de una llamada telefónica. «Siento muchísimo el dolor que estás pasando. Yo he sufrido mucho», aseguraba con la voz totalmente entrecortada. «Estamos contigo. Estás siendo muy valiente. Te agradezco que estés ahí dando la cara». Concluía su conexión roto en lágrimas asegurando que su padre también estaría muy orgulloso de él.

Cayetano Rivera hacía lo propio mostrando su respaldo vía redes sociales. «Hermano, siempre contigo ❤», ha publicado el diestro. Un mensaje al que Eva González y Lucía Rivera se han unido respondiendo con el emoticono con forma de corazón.

Kiko reconoció en el programa que una vez fue consciente de todo y descubrió que las pertenencias de su progenitor continuaban en Cantora, lo primera que hizo fue ponerse en contacto con Cayetano y luego con Francisco. A ambos les pidió disculpas. «Me siento engañado desde el momento en el que mi padre se fue. Lamento que las cosas hayan sido así. No me he enterado hasta ese día. La historia es así, al menos la mía. Hay que respetar la voluntad de los difuntos. Esto no puede suceder en ninguna familia», afirmaba muy afectado por todo lo ocurrido durante estos años.