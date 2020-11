La hija de María Teresa Campos reconoció que se enteró de la muerte del hermano de la tonadillera durante su entrevista en ‘Mi casa es la tuya’.

El pasado viernes, María del Monte abrió las puertas de su casa para recibir a Bertín Osborne. Durante su charla en ‘Mi casa es la tuya’, la tonadillera se abrió en canal y explicó lo duro que había sido para ella perder a su hermano, al que consideraba su «alma gemela». Un día después de la emisión, Terelu Campos reconocía en ‘Viva la vida’ que le había pedido disculpas a la que fuera amiga de Isabel Pantoja porque no se había enterado de esta triste noticia.

El duro y conmovedor testimonio de María del Monte provocó que su amiga, Terelu Campos, se enterara por el programa de Telecinco de la muerte de su hermano en plena pandemia del coronavirus. «No sabía nada«, decía la hija de María Teresa Campos afectada y con el semblante serio.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ admitía que se sentía mal por no haberse enterado del duro golpe que había vivido la folclórica y aseguraba que no dudó en escribirle. «No me digáis por qué… No sabía que había muerto su hermano y cuando lo vi anoche, lo primero que hice fue ponerle un mensaje. Pensé: ‘¿Qué habrá pensado de mi?’. María ha estado en los momentos bonitos pero mucho más en los malos. Me sentí fatal», insistía. Tras esto, la hermana de Carmen Borrego desvelaba que la interprete de «Cántame» le contestó al momento y le quitó hierro al asunto. «No te preocupes… no pasa nada», le dijo para tranquilizarla.

El duro relato de María del Monte sobre la muerte de su hermano

El pasado 20 de abril, María del Monte se enfrentaba a un duro golpe: su hermano Antonio, al que estaba muy unida, fallecía a consecuencia del coronavirus. “Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio… mi vida. Se que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual», escribía por entonces la tonadillera en sus redes sociales a modo de carta de despedida.

El pasado viernes, María del Monte iba un paso más allá y se sinceraba con los espectadores compartiendo el dolor que sentía por la pérdida de su «alma gemela». La cantante reconocía que no le habían comunicado la triste noticia a su madre, quien pregunta todos los días por su hermano. «Con lo de mi hermano no era lo lógico, no era lo esperado. No soy la única que ha vivido que un ser adorado se haya ido solo, sin poder cogerle una mano o sin poderlo acariciar», decía.

Poco después, la madrina de Chabelita Pantoja reconocía que fue un gran varapalo, pero que fue más duro por las circunstancias que rodeaban a la situación y por el hecho de que no pudo despedirse de él. «He vivido situaciones duras en mi vida, como esta ninguna», admitía. Además, aseguró que la peor sensación fue cuando le comunicaron la muerte de su hermano Antonio y poco después estaba sentada con su madre comiendo. «Es duro, no soy la única por desgracia», asevera.

«Mi madre no sabe nada. Pregunta por él todos los días y le decimos que no puede venir porque está en Madrid, que las personas con las que está no pueden salir… Pero, ¿cómo hago yo pasar por esto a mi madre con su edad?», compartía rota de dolor. Además, la cantante hacía hincapié en que estaba llevado su luto en silencio por el bien de su madre de 95 años con la que ha pasado en confinamiento. «Me sentía atada e impotente, pero prefiero comérmelo», admitía.

Así se despidió de su hermano

A través de sus redes sociales, María del Monte quiso despedirse de manera pública de su hermano con una sentida carta en la que mostraba su tristeza e inmenso dolor.

“Siempre he dicho que nadie se va, mientras se le recuerde así, que vas a estar conmigo siempre y con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Ahora, vuela y llega a tu nuevo destino donde sin duda te espera gente que también te adora. Me queda un camino difícil pero confío en que me ayudes a recorrerlo. En este tiempo que nos está tocando vivir, no poder estar a tu lado, me va a marcar para siempre”, explicaba rota.

«A muchas personas les ha pasado lo mismo y ahora sé lo durísimo que es. ¿Sabes? Hay un montón de gente que con esto de la tecnología, se han unido a mi dolor y les quiero dar las gracias. Por eso he querido que supieran lo importante que eres para mí. Te quiero hermano del alma», finalizaba.