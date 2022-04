Chabelita Pantoja y María del Monte están a punto de vivir un momentazo. Tras siete años sin verse, la hija de Isabel Pantoja y la cantante ser verán las caras en el plató del ‘Deluxe’. La segunda de ellas ha elegido este programa para hacer promoción de su nuevo trabajo. Después de meses intentado recuperarse de estas pérdidas, la cantante ha tomado la decisión de volver a los escenarios con ‘Todo vuelve’, su nuevo disco.

Es la primera aparición que hace María tras la muerte de su madre y dos de sus hermanos, a los que estaba muy unida. Y no solo va a ser una reaparición especial porque es una vuelta a la televisión de lo más emotiva por todo lo que ha ocurrido, sino porque en el plató estará sentada Chabelita Pantoja. La joven participará en el debate de ‘Supervivientes’ del programa que presentará Jorge Javier Vázquez este viernes, por lo que no cabe duda de que se reencontrarán.

Lo que se desconoce es si la cadena propiciará un encuentro casual en los pasillos de Mediaset o si, en cambio, se atreverán a organizar un cara a cara en el propio plató. Lo que es cierto es que Mediaset no querrá desaprovechar la oportunidad de ver en un mismo plano a ambas, ya que llevan siete años sin verse.

María del Monte se sienta en el ‘Deluxe’

Chabelita Pantoja y María del Monte mantuvieron durante años una relación muy especial. De hecho, la segunda fue elegida por Isabel Pantoja como la madrina de la joven. Y es que ambas cantantes mantuvieron durante años una relación de amistad increíble, lo que llevó a Isabel a elegir a su amiga como la madrina de Chabelita. Años después, la tonadillera y la cantante rompieron su relación, lo que hizo que la que es ahora colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ dejara de ver a María.

Sin embargo, la joven siempre ha hecho público el cariño que tiene a María del Monte, a pesar de todo. «Nadie me va a prohibir que yo quiera a quien yo quiera querer… Yo también la quiero y ella lo sabe», decía hace años en el plató del programa para el que trabaja.

Chabelita ha recordado cómo fue la despedida de María del Monte

Chabelita Pantoja nunca ha tenido reparos en hablar sobre algunos detalles de cómo era su relación con María del Monte. De hecho, hace unos años se atrevía a contar cómo fue la despedida, aunque ella no fuera consciente: «Yo me despedí de ella de una manera un poco curiosa, porque yo estaba en el tren y yo veía que mi ‘Nana’ no se montaba», empezó diciendo. «Yo le decía a mi madre que por qué mi ‘Nana’ no se montaba con nosotros. Mi madre me decía: ‘No, no, ella viene después’. Le dije ‘adiós’ y ya no la vi más hasta años después», explicó la joven ante la sorpresa de todos.

Años después la volvió a ver: «No la vi hasta años después que yo tenía contacto con ella porque me felicitaba por mi cumpleaños. Tenía ese vínculo con ella que mi madre me lo transmitía a mí. Ya con 12 años yo hablé con mi madre, le dije que quería ir a verla. Mi madre me dijo que sí. Fui a verla. Ya después, con 17 años, por mi cuenta, tomé la decisión de tener relación con ella. Es verdad que mi madre no me dejaba hacer muchas cosas por la autoprotección que tenía con nosotros. Cuando he sido mayor, he tenido esa iniciativa de buscarla, de escribirle o de tener ese contacto», desveló. A Chabelita Pantoja le gustaría tener ese contacto con ella y le gustaría que se vieran. ¿Se producirá este reencuentro por fin esta viernes en televisión?

