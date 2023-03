Adara Molinero es una de las concursantes más conocidas de la nueva edición de 'Supervivientes'. Se encuentra en el grupo de Playa Royale en compañía de Gema Aldón, Diego Pérez y Manuel Cortés. La organización del programa les ha propuesto una prueba de recompensa que no ha agradado mucho a la ganadora de 'Gran Hermano VIP', lo que le ha llevado a entrar en pánico. Dos concursantes tenían que ponerse una gafas de buceo que estaban tapadas mientras que los otros dos tenían que guiarlos hasta una localización.

"Yo prefiero guiar", declaraba rápida Adara para evitar tener que trasladarse hasta la zona con las gafas oscuras. Y es que tiene claustrofobia y quería evitar a toda costa tener que sufrir. Finalmente fueron Diego y Manuel los que se pusieron las gafas mientras seguían las indicaciones de Gema y Adara. Pero lo que no sabía era que luego le iba a tocar a ella.

"Esta vez intercambiamos los papeles y ahora harán de guía los que antes iban a ciega", decía la hija de Ana María Aldón mientras leía un texto que le había proporcionado el equipo. Fue justo en este momento cuando entró en cólera: "No, no, no. Me da claustrofobia", declaraba mientras empezaba a llorar. Fue en este momento cuando le empezó a dar el ataque de pánico mientras imaginaba lo que tenía que hacer. "Venga, hombre", le decía uno de sus compañeros. "No, no, me da miedo, me da miedo. No, no, no, me da mucho miedo", decía mostrándose aterrada.

Adara Molinero no puede evitar las lágrimas

Manuel, que estaba sufriendo por ver así a su compañera, le aseguraba que no tenía de qué preocuparse porque él estaría a su lado: "Confía en mí, que te voy a llevar en brazos". Adara Molinero no consiguió relajarse con las palabras del hijo de Raquel Bollo: "No, no, me da miedo las oscuridad. Me da como claustrofobia. Me da miedo ver oscuro. No puedo, lo siento mucho", seguía diciendo entre lágrimas.

Pero el apoyo de Manuel no fue el único. Gema Aldón le proponía incluso un truco para que lo llevara mejor: "Cuando te pongas las gafas no vuelvas a abrir los ojos, ¿vale? Tranquila, no pasa nada. Es como si estuvieras durmiendo y flotando. Manuel te va a llevar y yo voy a estar a tu lado".

Adara no podía parar de llorar y decía en alto que no esperaba que esto se tuviera que hacer en este programa: "Esto es mucho para mí y yo no sabía que esto se hacía aquí", seguía diciendo. Manuel, que en todo momento ha tratado de hacer sentir mejor a Adara le seguía insistiendo: "Adara, ¡que tú puedes! Confía en mí". Finalmente la ayuda de sus compañeros de playa le ha servido para dar el paso de ponerse las gafas, que no le permitían ver nada, y se ha dejado apoyar. Aunque en un principio se había negado a hacer la prueba de recompensa, Adara sabía que ganarla les iba a venir bien e hizo el esfuerzo. Después de pasarlo tan mal, todos cumplían con la prueba y todos consiguieron la recompensa, que era una traje de neopreno.

Finalmente ha conseguido cumplir con la prueba