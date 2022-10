Nerviosa, sonriente y con unas ganas locas de que su público disfrute lo que lleva meses gestando. Así está Sonsoles Ónega (44) a unos días de su flamante estreno en Antena 3, el 24 de octubre. Se ha convertido en la chica de moda, eso sí, envuelta en el mismo halo de misterio que tienen todas las grandes. Todo el mundo quiere saber qué, cómo y de qué forma está preparando el que será su primer gran formato en Atresmedia. SEMANA ha querido hablar con la periodista justo una semana después de que volviese a copar titulares tras la vuelta de Ana Rosa Quintana. Decidida y sin perder su característica sonrisa, nos ha respondido a todas y cada una de las incógnitas que llevamos meses preguntándonos.

La primera pregunta es muy obvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado estos meses?

Pues ya en capilla. Estoy todo el rato con la prueba de moño (ríe). Mi madre me dice: “¿Pero tú vas allí y qué haces?”. ¡Pues mamá, trabajar! Llevo desde el 1 de septiembre preparando el programa, aunque a la televisión vine más tarde. Hemos pensado y repensado. ¡Pero ojo! Que a veces es malo, ¡eh! Porque lo que un día ves muy claro, mañana te levantas y no lo ves tan claro… Las mentes ciclotímicas son muy malas (ríe). Estamos haciendo muchas pruebas. Todo esto pone de manifiesto que la apuesta de la cadena era cierta. Tienen mucho interés en que esta franja funcione. Luego ya depende de que acertemos con el contenido.

Vais a ocupar un hueco donde no había nada en directo desde hace años en Antena 3. Imagino que eso da vértigo, ¿qué vais a ofrecer al espectador para que se quede con vosotros?

¡Voy a hacer el pino! (rie). Nosotros vamos a hacer un programa que cuenta la actualidad desde el entretenimiento. Y en ese sentido habrá poca innovación. ¿Dónde va a estar lo novedoso? En la gente que me va a acompañar. Hemos querido combinar mucha experiencia con gente que nunca ha hecho televisión. Les damos y nos damos la oportunidad de oír voces nuevas. ¿Tiene un riesgo? Pues sí. Pero creo que la cadena está en disposición de asumirlo con la tranquilidad que les da el liderazgo en todas las franjas. Luego por por otra parte… ¡Tengo público! Que no es una novedad en los programas, pero para mí si lo es porque yo nunca he trabajado con público. Quiero que sean un elemento activo.

¿Y el plató? Ya hemos visto que va a ser una de las novedades más impactantes, ¿no?

Es muy chulo. El programa tiene un derroche de medios emocionante. Hay unas pantallas que dices “¡Dios mío de mi vida!” ¡Te dan ganas de meterte dentro! (ríe). Me gusta mucho como ha quedado configurado todo. El plató me va a permitir levantarme más, interactuar con el público… Todo eso bien horneado espero que sea un plato gustoso para el espectador.

Ahora en Antena 3 eres la nueva, ¿cómo te han acogido? Si hay expectación fuera, no quiero imaginarme dentro…

Aquí son muy cariñosos, todo el mundo es muy simpático. Hay muchísima gente a la que conozco. Desde Sandra Golpe, con la que trabajé en CNN+ hasta Vicente Vallés, que trabajamos juntos en Telecinco. La pregunta más repetida era: “¿Cuándo empiezas?” (ríe). ¡Pero no podíamos dar una fecha de estreno sin saber cuándo vamos a empezar! Esto es como cuando en las operaciones anti terroristas detenían a doce etarras pero luego eran 14. Por eso es mejor no dar cifras ni números.

Hace poco dijiste que la intención no era competir sino convivir con Sálvame. ¿Cómo crees que se va a vivir ese duelo cada tarde?

¡Ay dios mío! ¡Pero no es un duelo!

Sí, será un duelo. Se vivirá como tal.

¡Mira! Yo no puedo controlar las etiquetas periodísticas de las que no me abstraigo en absoluto porque yo también las coloco. Yo no me lo tomo como tal. Te puedo hablar de cómo me siento. Y yo no siento para nada “El duelo” (Dice enfatizando y dibujando la palabra en el aire) Ellos tienen un programa que lleva muchísimos años funcionando, donde tengo amigos y compañeros con los que quiero convivir. Tiene que haber espacio para todos. Si no… ¡Vamos apañados! Solo habría una cadena de televisión. No sé cuál, pero solo habría una (ríe).

El programa va a recuperar el corazón en la cadena después de 11 años dándole la espalda. ¿Cómo vais a hacerlo? Imagino que será un tono muy distinto al que estamos acostumbrados.

Sí, va a haber corazón. ¿Por qué? Porque el ciudadano habla de los personajes del corazón. ¿Vamos a renunciar nosotros a una parte de la conversación del espectador? No, no renunciamos a absolutamente a nada.Yo quiero que los personajes se sientan bien tratados.

Antes hablabas de las etiquetas periodísticas. Cuando se anunció tu salida de Mediaset, se pusieron muchas etiquetas como ‘traición’, ‘guerra’… E incluso se usaba la palabra ‘robo’ cada vez que se filtraba un nombre de tu nuevo equipo. ¿Eso cómo lo has vivido?

¡Uy, por dios! ¡Madre del amor hermoso! Niego la mayor. Todo mi equipo de redactores y reporteros eran periodistas que, salvo uno, estaban en el paro. Es decir, aquí se les ha dado la oportunidad de volver a trabajar. La directora, Patricia Lennon, sí que era directora en ‘Ya es mediodía’ pero se vino conmigo en julio. Lo de traición y no traición… será porque alguien lo ha dicho, ¿no? Yo no culpo a la prensa. Yo te puedo decir que no siento que haya traicionado a nadie porque no dejé a Mediaset colgado con ningún proyecto para mí, más allá de seguir con ‘Ya es mediodía’. Del que siempre conservaré los mejores recuerdos.

Ana Rosa ha vuelto a su programa y le preguntaron en la rueda de prensa por tu marcha. Fue muy escueta, se limitó a desearte lo mejor. Por tu parte no hemos visto ningún mensaje público hacia ella. ¿Habéis hablado en este tiempo?

¡Hombre! Es que parece que todas las manifestaciones de sentimientos si no se hacen públicas no existen. Yo frente a eso me rebelo, creo que no hay que publicitar todo lo que hacemos. Ella sabe que yo le he deseado lo mejor en su vuelta. Ella, por su parte, nos lo ha deseado públicamente y sé que es sincero. Yo a Ana la quiero y ella lo sabe. ¡No os creáis que como no lo he puesto en las redes, mi mensaje pierde eficacia! Yo creo que es al revés.

Dijiste que Antena 3 te había dado total libertad. ¿Te has sentido menos libre en otros sitios en los que has estado?

¡No! (se sorprende) He tenido la suerte de trabajar siempre con muchísima libertad en el grupo Prisa, en Mediaset y ahora aquí. No concibo trabajar de otra manera, no tengo líneas rojas ni asuntos muy comprometidos.

Eres la chica de moda, todo el mundo habla de ti, te va fenomenal en el trabajo. Algunos dicen que no se puede tener todo en la vida. Tú eres afortunada en lo profesional pero… ¿cómo estás en el amor?

¡Ay, dios mío! Chica de moda me dices…Está todo en orden. No tengo nada que… Todo en orden y tranquilo. Todo muy bien. ¿Ahora mismo? Programa, programa y programa. (ríe)