Para celebrar el millón de seguidores en Instagram, Risto Mejide ha hecho su particular desnudo integral: enseñar sus ojos a todos.

¡Paren las rotativas! Risto Mejide ha dejado ver sus ojos al mundo entero por primera vez. El controvertido presentador ha querido celebrar que ha llegado al millón de seguidores en Instagram haciendo su particular desnudo integral, que no es otro que mostrar su secreto mejor guardado.

El tajante zasca de Risto Mejide a una usuaria en Instagram

Las gafas de sol son una de las señas de identidad de Risto desde que saltó a la fama como exigente jurado de ‘Operación Triunfo’. Prácticamente, no hay foto en la que no salga ataviado con sus lentes protectoras. Tanto es así que solo Laura Escanes podría definir los ojos del publicista.

La pullita de Paz Padilla a Risto Mejide en su cuenta de Instagram

«Y para celebrar el millón de seguidores en Instagram, ahí lo tenéis, mi desnudo integral. Os he puesto una foto vestido antes, para que podáis volver enseguida y así no generar traumas innecesarios. Un millón de gracias a todos, de veras. [El mérito no es llegar al millón de seguidores. El mérito está en haberlo hecho con esta cara. Se os besa.] 😎», ha escrito Risto Mejide en su cuenta de Instagram.

El catalán vive un momento dulce tanto a nivel profesional como personal. Su programa vespertino ‘Todo es mentira’ ha aumentado su cuota de pantalla y se mantiene en torno a un 4% (más de 400.000 espectadores) y parece haber encontrado su hueco en la parrilla televisiva de la tarde.

Pero lo que más ilusión le hace a Risto Mejide es la inminente llegada de su hijo, el primero junto a Laura Escanes, que será el broche de oro perfecto a una relación que desde el principio ha sido muy criticada pero cuyos protagonistas han desoído.

Risto Mejide se pone cariñoso con otra rubia que no es Laura Escanes