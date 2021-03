La tonadillera regresará a Telecinco en los próximos meses gracias a que formará parte del jurado de ‘Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?’.

En medio de su guerra abierta con su hijo, Kiko Rivera, y tras meses de encierro en Cantora, Isabel Pantoja prepara su regreso al trabajo. En concreto, la tonadillera formará parte del jurado de ‘Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?’, la nueva apuesta de Mediaset en la que la artista junto a Danna Paolo y Risto Mejide deberá hacer ofertas económicas para pujar por sus cantantes favoritos. Aunque aún no tiene fecha de estreno, el espacio musical presentado por Jesús Vázquez traerá a la interprete de «Marinero de luces» a la actualidad. Una noticia que no ha pillado por sorpresa al resto de su familia. En concreto, Irene Rosales, aprovechando su intervención en ‘Viva la vida’, no ha dudado en opinar libremente sobre los nuevos planes labores de su suegra.

Lejos de echar más leña al fuego, Irene Rosales ha roto una lanza a favor de Isabel Pantoja y ha expresado su simpatía hacia los nuevos planes de la tonadillera en Mediaset. «Me alegro mucho de la noticia. Ella se merece seguir trabajando y estar en activo, entre otras cosas porque es muy joven y se puede dedicar a su trabajo», insistía la mujer de Kiko Rivera. De la misma forma, Asraf Beno, también presente en plató, insistía en que el hecho de que su suegra saliera de Cantora le vendría bien.

Por otro lado, Irene Rosales, ante el posible hecho de que Isabel Pantoja protagonice un documental hablando de su vida siguiendo así los pasos de Rocío Carrasco, ha asegurado que no sería un movimiento que vería mal puesto que su suegra también tiene derecho a hablar y contar cómo ha vivido su vida. Además, añadía que Kiko Rivera también estaría de acuerdo en que su madre hablara de forma pública, aunque hacía hincapié en que la versión del interprete de «Cicatriz» contaba con «papeles y documentación».

A este respecto, Irene Rosales no dudaba en comentar con el resto de sus compañeros que, después de meses de encierro, tanto su marido como ella habían podido disfrutar de una romántica cena en la que pudieron compartir un sinfín de confidencias. Durante esta cita para dos, la colaboradora de ‘Viva la vida’ insistía en que el DJ se sentía agradecido por poder contar en estos duros momentos con el apoyo de sus hermanos: «La relación que tiene con su hermana Isa y con Cayetano le está dando vida«.

Isabel Pantoja, en su derecho de contar su versión de los hechos

En un encuentro con Belén Esteban a través de su canal de Twitch, Kiko Rivera ha asegurado que ya esperaba que su madre quisiera hacer un documental para hablar de su vida, siguiendo así los pasos de Rocío Carrasco. «Va a contar lo que quiera, está en todo su derecho. Me alegra que quiera hacer cosas, eso significa que está viva y no está encerrada«, aseguraba el DJ ante la colaboradora de ‘Sálvame’.

Aunque no contento con ello, Kiko Rivera insistía en que si su madre tomaba la decisión de hacerlo, solo esperaba que pusiera los pies en la tierra y rectificar sobre todo aquello en lo que él cree que se ha equivocado, esperando así que le pida disculpas.