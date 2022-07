Ana María Aldón continúa viviendo una de las etapas más complicadas que se recuerdan. La mujer de José Ortega Gano lleva dos semanas completamente apartada de su puesto de trabajo como colaboradora en el programa ‘Viva la vida’. Ahora hemos conocido el importante motivo por el que no acude al espacio de Telecinco y no lo hará de forma próxima. «No está aquí por una razón de peso», ha reconocido Emma García.

Finalmente, la presentadora ha dado a conocer la principal causa que le impide cumplir con sus compromisos profesionales. «Su médico le ha recomendado que se aleje de la televisión», ha explicado la guipuzcoana quien ha añadido que en estos momentos está atendida por un profesional. «No está por prescripción médica. Era lo que necesitaba». También ha recalcado que su compañera está «mal», aunque ha dejado claro que ella sabe que de «esto va a salir. Lo importante es que quiere y puede salir. Que se tome todo el tiempo que necesite. Le queremos transmitir todo el cariño del mundo».

Ana María Aldón toca fonda

Ha sido un año especialmente duro para la mujer de José Ortega Cano repleto de mediáticos enfrentamientos, una crisis sentimental, discusiones familiares, malentendidos públicos… Un cúmulo de circunstancias que, finalmente, han hecho mella en su estado ánimo, uno de sus mayores temores. «Ella siempre ha dicho que no quería llegar aquí. No quería volver a medicarse. Ha estado peleando y luchando semana tras semana para no llegar a eso», ha recordado Terelu Campos. Mientras que José Antonio Avilés ha explicado que en un principio pensó que se trataba de una «maniobra con algo detrás» por parte de su compañera. Aunque ahora sabe que no es así: «Tomo conciencia que está mal cuando hablo con ella. Me doy cuenta que necesita tiempo y precisa alejarse. Necesita encontrarse», ha afirmado el colaborador.

Uno de los primeros movimientos que realizó Ana María Aldón al percatarse de lo mal que estaba, fue viajar al sur y disfrutar de unos días de descanso junto a su hijo pequeño, José María, en la casa que tiene en Costa Ballena, Cádiz. Desde entonces ha permanecido totalmente apartada de los medios de comunicación. En las primeras imágenes suyas que captaron los reporteros gráficos se observaba que se encontraba triste y sin ganas de realizar declaraciones a la prensa. También está evitando hacer nuevas publicaciones en las redes sociales. El último ‘post’ que compartió fue el pasado 20 de junio junto a uno de sus grandes amores: su nieta. «Mi vida, de la que no se habla, de la que pocos saben y por la que doy hasta mi última gota de sangre», era le mensaje que compartió entonces. Ahora más que nunca, se convierte en una contundente declaración de intenciones.