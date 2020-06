Jorge Pérez se convirtió en el ganador de ‘Supervivientes 2020’, que vivió anoche su gran final. Una gala que estuvo plagada de reencuentros entre los concursantes y sus familiares. Sin embargo, a pesar de que Ana María Aldón se mostró muy emocionada al volver a encontrarse con su hija Gema, la ausencia de José Ortega Cano en el día más especial para su mujer fue uno de los aspectos más comentados. Apenas varias horas después del final del concurso, el diestro ha explicado en ‘Sálvame’ los verdaderos motivos por los que no estuvo presente.

José Ortega Cano ha explicado que no pudo estar presente en la gran final del reality de aventuras, donde la diseñadora quedó en segunda posición, por un motivo de salud. «Padezco de Sintrom, se me sube, depende de las circunstancias. El miércoles pasado se me puso muy alto y me tuvieron que llevar a la clínica de Sanlúcar de Barrameda. Allí me trataron y he tenido que estar tratándome hasta el jueves. Me hubiera encantado ir. Yo encantado. Fue una pena, pero he estado mal. Lo tengo más o menos estabilizado. He estado 3 o 4 días medicándome y ya estoy mejor», aseguraba. Asimismo, el padre de Gloria Camila también ha desvelado que ha podido hablar con su mujer por teléfono y le ha felicitado por el buen concurso que ha hecho: «Fue maravilloso cómo estuvo y cómo aguantó.

De la misma forma, el torero se ha sincerado y ha reconocido que para él hay varios ganadores: «Jorge ha sido el ganador y para él mi enhorabuena por llevarse ese galardón. Pero Ana María y Rocío han hecho un reality fantástico y han quedado entre los tres primeros. Una es mu mujer y la otra es mi nieta. Así que estoy feliz y muy contento».

Los planes de futuro de Ortega Cano y Ana María Aldón

José Ortega Cano ha querido dejar claro que su relación con su mujer se encuentra en perfecto estado y que en ningún momento ha contemplado que se pueda repetir la historia de Rosa Benito y Amador Mohedano. Por otro lado, el diestro no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de su mujer y ha expresado su deseo de tener otro hijo. «Ana María está muy enamorada de mí y yo de ella. Tenemos un hijo y tenemos un futuro muy bonito. La vida la ha tratado regular y ahora tiene una profesión maravillosa: diseñadora de moda. Va a ser ella misma. ¿Otro hijo? ¡En el momento que pueda!», asevera. Además, se le caía la baba a la hora de hablar del pequeño José María, del que reconoce que cada vez se parece más a él cuando era pequeño.

Las palabras de Ana María hacia Ortega Cano

Antonio David Flores agradecía a Ortega Cano las palabras que le había dedicado a su hija y le daba la enhorabuena por la posición de su mujer. Además, el colaborador de ‘Sálvame’ desvelaba que pudo hablar con la diseñadora y esta solo tenía bonitas palabras hacia su marido. «Anoche te eché muchísimo de menos porque me hubiera gustado mucho verte después de tanto tiempo. Hablé con Ana María y hubo un detalle que me llegó al corazón. Me dijo: ‘He luchado tanto porque lo quiero, lo amo y para demostrarle al mundo que soy capaz de valerme por mí misma. Que vivo con Ortega Cano desde hace muchos años, pero no tengo la necesidad de que Ortega Cano me mantenga’. Te dejo ese regalo porque fueron muy bonitas sus palabras», relataba.

Ante estas declaraciones, el diestro se emocionaba y aseguraba que su paso por Honduras le iba a venir muy bien. Además, reconocía que las primeras semanas de concurso de Ana María no le gustaron: «Después he visto el esfuerzo que ha hecho y nos han hecho la vida muy agradable estos meses. Lo hemos pasado los españoles muy mal. Verlas con esa felicidad y disfrutando.. ya está bien. Que en la vida no sea todo regular y malo. Voy a tener que ir el año que viene, porque todo el mundo vuelve muy contento«.