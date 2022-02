Este jueves, Chabelita Pantoja ha entrado en ‘Secret Story’, donde va a pasar un total de tres días. La hija de Isabel Pantoja se ha mostrado feliz ante este nuevo reto: formar parte del plantel de concursantes del reality.

Minutos antes de acceder al interior de la casa de Guadalix, la joven ha hablado con el equipo de ‘Ya son las ocho’, que ha conectado con ella poco antes del arranque del concurso. En su encuentro con Sonsoles Ónega ha confesado que intentará sonsacarle a los concursantes si se han enamorado dentro de la casa, aunque «en la casa de los secretos todo pasa súper rápido y nunca se sabe por dónde va a salir la cosa. Y añadía, visiblemente ilusionada: «Yo he estado dos semanas aquí nada más, pero madre mía para lo que dieron esas dos semanas».

Cabe recordar que esta nueva aventura que le servirá para desconectar de su realidad y recargar pilas. Y con ella sustituye a su hermano, Kiko Rivera. Inicialmente era el DJ quien iba a entrar en el programa, pero sus explosivas declaraciones contra su hermana hicieron que la dirección del espacio decidiera prescindir de él y contar con con su Isa Pantoja en su lugar. Cuando Aurelio Manzano le ha preguntado: «¿Puede ser que tu hermano te mande un mensaje diciéndote que le has quitado el lugar»?, esta respondía que el puesto «se lo quitó él solito».

Así habla de Kiko: el puesto en ‘Secret Story’ «se lo quitó él solito»

«Él mismo se lo quitó, pero bueno», destacaba. «A mí me ofrecieron venir y estoy súper contenta y espero pasarlo súper bien con ellos. Que vean una cara nueva y divertida y creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Ya me toca disfrutar del ‘reality».

Poco más tarde, Isa charlaba con Carlos Sobera sobre su entrada en la casa: «Estuve poco tiempo pero me llevé el premio, ojalá este año sea la boda con Asraf», decía. Al hablar de su posible enlace con su actual pareja, el presentador le ha preguntado: «¿A fecha de hoy tienes claro a quién sí invitarías a la boda?». Ella le respondía de manera tajante: «Tengo claro a quién no invitaría ahora mismo. De mi familia ya sabéis con quién no tengo relación y a mi hermano ahora no procede».

Tal y como están las cosas en el clan Pantoja joven se niegue a pensar en estos momentos en tener a su hermano entre los invitados a la celebración de su enlace con Asraf Beno. El estallido del músico al proclamar a los cuatro vientos que le pegó cuando ella quiso «cortarse la vena» ha abierto una brecha entre los hermanos. Isa ha llegado a plantearse incluso tomar medidas legales contra Kiko. Cierto es que este le ha pedido disculpas en dos ocasiones, a través de sendos mensajes de WhatsApp, pero para Isa es demasiado tarde. El daño está hecho y duda seriamente de que sus disculpas sean de corazón.

Formar parte de ‘Secret Story’ «es un reto para mí», admite la hija de Isabel Pantoja

Ahora, prefiere centrarse en su pareja y su hijo, y en este nuevo desafío en televisión, que la tiene tan contanta. «Es un reto para mí, quiero pasarlo bien y divertirme. Quiero que ellos vivan sus tramas independientemente de que yo esté allí. Creo que también es algo bueno para los concursantes que entre alguien nuevo», ha valorado en ‘El programa de Ana Rosa’.

Mientras Chabelita triunfa en televisión, Kiko permanece alejado de los focos. Eso sí, sigue activo en las redes sociales, donde ha anunciado un nuevo proyecto empresarial. Acaba de lanzar una nueva tienda online. Después de la polémica de su firma ‘Kantora is mine’ (Cantora es mía), -que ha pasado a llamarse ‘Kmine‘ para no hablar de polémicas familiares en sus negocios-, ha sacado su segunda marca de ropa. Se trata de Zeeroxx, con prendas tanto para hombres y mujeres. Con su tienda online ya disponible el dj elegía dar a conocer este nuevo proyecto profesional el mismo día que cumplía los 38 años. Su mujer, Irene Rosales, ha seguido sus pasos y ha abierto otro negocio relacionado con la moda. Ha abierto una tienda online de bolsos con la que espera triunfar en su faceta como emprendedora.