La primera semana de convivencia ha llegado a su fin en ‘Pesadilla en el paraíso’ pero, además, esta noche del jueves ha sido la última para Pipi Estrada. El colaborador de televisión se ha convertido en el primer expulsado de este nuevo concurso de Telecinco tras perder el duelo final con Israel Arroyo. Tras la salvación de Marco Ferri por parte del resto de compañeros, ambos se han batido en el duelo decisivo bajo el nombre de ‘La sierra’. En esta prueba, Pipi e Israel, sentados sobre dos listones de madera elevados sobre el suelo, tenían como objetivo derribar a su contrincante serrando el tablón sobre el que se encuentra apoyado. El primero en caer al suelo se convierte en el primer expulsado de ‘Pesadilla en El Paraíso’, que en este caso ha sido Pipi Estrada.

Israel Arroyo se ha emocionado mucho al conocer que había ganado este duelo. «Me siento muy bien. Se lo dedico a mi hermano que está en el cielo. Quería ganar para estar aquí y seguir con vosotros», dice. Por su parte, el ex de Terelu Campos ha aceptado haber perdido esta prueba: «Es el sistema, es el formato. Hay que aceptarlo», comenzaba diciendo. «Perder es duro y perder cuando realmente estás ahí al límite. Fíjate que me he quedado a unos centímetros», ha dicho. «En algún momento tenía que ser», ha continuado explicando.

Pipi Estrada tenía una misión antes de marcharse del «paraíso»: elegir al primer candidato a nominado.

Antes de marcharse del «paraíso», Lara Álvarez tenía preparado una última misión para él: «Pipi antes de irte observa bien a tus compañeros porque de manera directa vas a elegir al primer aspirante a nominado», le decía la presentador. El expulsado no ha dudado ni un solo momento en señalar a Marco: «No tengo ninguna duda», cuenta. «Estás obsesionado», le reprendía el italiano. «Ahora te nomino convencido de que te nomino», revelaba.

Pipi Estrada se ha tomado a bien su derrota, aunque tiene claro que han ido a por él por ser quien es. «Yo era un blanco perfecto para ellos por donde vengo y por donde trabajo pero que no pasa nada. La vida continúa para todos», señalaba antes de dar por finalizado su estancia en el concurso.

El hijo de Pipi, Borja Estrada, habla de su padre: «O lo amas o lo quieres reventar»

Ya en el plató, su hijo Borja, hablaba de la expulsión del colaborador de televisión: «Lo primero que tengo que decir es que el formato de nominación y expulsión mediante pruebas creo que le ha perjudicado. Creo que si hubiese elegido el público…», ha dicho. «A mi padre o la gente o la ama o lo quiere reventar. Aunque a mi me levanta las dos», decía entre risos.