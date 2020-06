La monumental bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en ‘Sábado Deluxe’ ha dado mucho que hablar en los últimos días. Las redes sociales han recogido miles de opiniones. Unos a favor de la colaboradora. Otros apoyan al presentador. Otra de las voces que se ha sumado a dar su opinión sobre lo sucedido ha sido Joaquín Prat.

La ‘princesa del pueblo’ regresaba a los platós de Telecinco después de casi cuatro meses de confinamiento. Y aprovechaba sus minutos ante las cámaras para expresar su indignación por la manera en la que se ha gestionado la crisis sanitaria. «Quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura. Si hubiera estado el PP, Podemos, o VOX, lo hubiera dicho igual. Sé de casos que no ha habido medios. Mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar la prueba del COVID. Que un sanitario o los que tenemos que pagar impuesto tengamos que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso», decía. «Tengo amigas que han cobrado el ERTE hace tres días, ¿qué familia sobrevive con 400 euros? Me gustaría saber cuántos políticos han renunciado a sus dietas, yo hoy vengo aquí sin cobrar. A mi madre le da miedo salir a la calle por si va a coger el virus».

Jorge Javier y Belén, enfrentados por su diferencia de opiniones

Sus palabras enfadaron a Jorge Javier, quien le reprochó en directo que ella no era la única que lo había pasado mal durante el encierro. ¿Te has dado cuenta que has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una cayetana? Vamos a hablar de lo que sabemos», le recriminaba. «Ya está bien por favor, tú no lo has vivido de manera única. Hay gente que ha sufrido mucho más que tú y por eso, por respeto, me estoy callando. ¿Te ha quedado claro? Aquí lo hemos pasado todos muy mal, no me gusta que haya gradación», recordaba a la colaboradora. Ésta se defendía alegando que ella solo quería contar su experiencia. La discusión entre ellos no llegaba a un entendimiento. Jorge Javier decidía abandonar el plató y dejar de entrevistar a su compañera, provocando así las lágrimas de Belén.

Joaquín Prat se posiciona

La espantada ha sido tan comentada que muchos compañeros de profesión y de cadena no han dudado en valorar el incidente. Así, Joaquín Prat recordaba en ‘El programa de AR’ que «todos nos equivocamos, yo el primero, pero no me hubiese marchado del plató». El periodista considera que el abandono del plató de Jorge Javier fue «una falta de respeto al espectador». Asimismo, dejaba claro que «es mi humilde opinión». Ana Rosa Quintana por su parte, prefería no decantarse por ninguno de sus colegas, y evitó dar su hablar al respecto. «No quiero opinar de lo que hace en otro programas unos compañeros que, además, son amigos y lo arreglarán pronto».