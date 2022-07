Era un rumor a voces que este miércoles se ha confirmado. Olga Moreno no estará en la gala final de ‘‘Supervivientes 2022’. La ex de Antonio David Flores, que se hizo con la victoria en el reality en 2021, es la persona encargada de entregar el premio al ganador de la presente edición. Pero sus diferencias con el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, han provocado que tome la decisión de no acudir al plató. «Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora. A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona. Pero bueno, no pasa nada», ha confesado este miércoles, apenas 24 horas antes de que el concurso llegue a la recta final.

Con esta determinación se produce un hecho sin precedentes en la historia de ‘Supervivientes’. Por primera vez en la trayectoria del reality, el ganador de la anterior edición no será el encargado de entregar el cheque a su sucesor. Lo cierto es que todos se temían la ausencia de la sevillana. Ella misma dejó caer el pasado domingo que tenía dudas sobre su asistencia. «Hay cosas que son complicadas «, decía, «por cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con mi familia y me duelen». Ahora que ha confirmado que no estará en la gran gala final se confirman todas las sospechas: quiere evitar a toda costa el cara a cara con Jorge Javier Vázquez en directo.

Olga Moreno se ha negado a coincidir con Jorge Javier en estos tres meses de concurso

La empresaria no ha explicado de manera expresa que su decisión de no ir a la final tenga que ver con el presentador, pero no puede negar que a lo largo de toda la edición Olga Moreno se ha negado de manera tajante a compartir plató con Jorge Javier. Una actitud que ha respetado hasta en el último momento, rompiendo así una tradición que seguramente echen de menos los espectadores el programa de Mediaset.

Sobre la negativa de Olga a un cara a cara con él, el catalán se ha pronunciado de manera abierta. Imposible ocultar que a lo largo de los tres meses de concurso este ha sido vetado por la ex del malagueño. «A ver cómo lo hace cuando tenga que venir al plató a entregar el cheque después de haberme vetado. Yo de mi plató no me muevo«, expresaba el de Badalona hace unas.

Ahora, la gran incógnita es saber quién será la persona encargada de entregar el premio al nuevo ganador de ‘Supervivientes’. Nacho Palau, Marta Peñate, Ignacio de Borbón o Alejandro Nieto son los finalistas que optarán a los 200.000 euros de premio y protagonicen la gran final del concurso, que se celebrará este jueves a partir de las 21:55 horas en Telecinco.