A pesar de que Chabelita aseguró que su madre no celebraría las fiestas, Kiko Rivera ha confirmado que la tonadillera despidió al 2020 por todo lo alto.

Tras salir de ‘La casa fuerte’, Chabelita Pantoja confirmó en el debate del programa que, tal y como estaba la situación familia, su madre, Isabel Pantoja, no celebraría las Navidades. Sin embargo, según ha confirmado Kiko Rivera, la tonadillera habría puesto fin a su aislamiento para despedir el 2020 y dar la bienvenida a 2021.

Este sábado, Kiko Rivera ha intervenido en directo en ‘Viva la vida’ para confirmar que ha intentado tener un acercamiento con su madre a través de terceras personas, aunque este no ha salido como él hubiese esperado. Así, el DJ ha explicado que su madre quiere cortar todo vínculo con él: «Mi madre me ha dicho a través de terceros que ya no somos familia«.

El DJ se ha abierto en canal con el programa en el que colabora su mujer, Irene Rosales, y ha dejado claro que su madre está siguiendo con su vida y que a pesar de haber llegado estas fechas tan señaladas no se le ha ablandado el corazón. Además, lejos de parecer que han sido sus Navidades más tristes, Kiko Rivera ha desvelado que su madre se lo ha pasado en grande. «Mi madre ha pasado una Nochevieja feliz con amigos«, explicaba y lamentaba que la artista dejara entrar en Cantora a su círculo más cercano y no a su hija (refiriéndose a que la joven tuvo que saltar la valla de la finca para poder hablar con su madre).

Por otro lado, Kiko Rivera también se ha mostrado disgustado por el hecho de que Isabel Pantoja no quiera saber nada de sus hijos, algo que le ha provocado un profundo lamento. «No me apetece ir a Cantora, solo quiero estar con gente que me quiera. Tengo tres hijos maravillosos y si alguien no los quiere… Una abuela que no ve a sus nietas y que ellas preguntan por su abuela… No ha habido ni una felicitación de año para las niñas», aseveraba el DJ.

Así ha sido la Nochevieja de Kiko Rivera con su hermana

Kiko Rivera quiso despedir el 2020 con las personas que más quiere. Así, el que fuera concursante de ‘GH Dúo’ daba la bienvenida al nuevo año junto a su mujer, su hermana y la pareja de esta. «He intentado comenzar el año de la mejor manera posible, nos lo hemos pasado bastante bien dentro de cómo está este año, esperemos que este sea un poquito mejor. Lamentablemente ha sido uno de los peores años de mi vida: una pandemia mundial, la muerte de mis suegros y el problema familiar. Quiero intentar vivir a mi manera, como a mi me gusta y estar con todos los que me quieren», sentenciaba.

Unas minutos antes, Irene Rosales confirmaba que en la cena de fin de año no se habló de Isabel Pantoja para intentar pasar una agradable velada junto a los suyos, especialmente por sus hijas, Ana y Carlota. De la misma forma, reconocía que su cuñada estuvo muy atenta durante toda la noche y tanto ella como Asraf intentaron ayudarla con todos los preparativos.