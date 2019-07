8 ¿Por qué no avisó a Pedro Sánchez?

La primera pregunta ha sido el por qué Màxim no avisó al Presidente de que había tenido un enfrentamiento con Hacienda, y su respuesta ha sido de lo más natural: «Pues porque como la vida va avanzando y ya estaba pagado y resuelto hace tanto tiempo… formaba parte de mi pasado. Ni se me ocurrió, no es algo oculto. No lo confiesas porque ya estaba resuelto…»