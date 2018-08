María Patiño ‘ataca’ a la nueva presentadora de Sálvame, Nuria Marín

12 Lucha por la cartera de presentadora

“No he empezado todavía y María ya me quiere quitar mi cartera de presentadora”, terminaba diciendo el nuevo fichaje tras luchar por su nuevo puesto y es que Patiño intentó con todas sus fuerzas hacerse con el codiciado maletín. “¡Pero si lo has roto!”, espetaba al descubrir que la periodista había arrancado una de las correas.

Sin duda, un comienzo muy movido que ha dejado claro que Nuria tendrá que defender su puesto con uña y dientes.