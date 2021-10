«El feminismo lo usáis cuando queréis», decía la hija de María José Campanario de forma tajante a una reportera tras sus insistentes preguntas sobre su operación de pecho.

Tal y como ha publicado este miércoles en exclusiva SEMANA, Julia Janeiro se ha sometido a un aumento de pecho, algo que ha sido objeto de debate en los diversos programas de Mediaset en los últimos días. Este viernes, una reportera de ‘Sálvame’ le preguntaba en directo a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario por su reciente aumento de pecho y la joven no dudaba en atacar al programa de Telecinco. «El feminismo lo usáis cuando queréis«, decía de forma tajante. Un día después, María Patiño daba la cara por la hermanastra de Andrea Janeiro y reconocía que podía llegar a entender el hartazgo que tenía ante las diversas críticas que recibía a través de sus redes sociales.

«Estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre las críticas que reciben en redes por exhibir su cuerpo«, comenzaba a explicar María Patiño después de ver la reacción de Julia Janeiro tras ser preguntada en ‘Sálvame’ por su operación de aumento de pecho. Tras esto, la periodista insistía en poner el foco lejos del feminismo y no dudaba en explicarle el verdadero significado de la palabra.

«La polémica de esta semana no tiene que ver con el machismo o el feminismo, se habla de responsabilidades maternas o paternas, no tiene nada que ver con el género y sí con la obligación de los padres de dar a los hijos la mejor educación posible. El feminismo es igualdad. Te apoyo firmemente en las críticas que recibes a menudo. Contigo a muerte«, expresaba la presentadora de ‘Socialité’.

Carlota Corredera, dispuesta a explicarle qué es el feminismo a Julia Janeiro

Después de escuchar las palabras de Julia Janeiro, Carlota Corredera se mostraba especialmente ofendida y se dirigía a cámara para mandarle un mensaje a la hija de Jesulín de Ubrique. En concreto, la gallega insistía en que le gustaría quedar un día con la joven para explicarle qué es el feminismo. «En este programa no hemos utilizado el feminismo de manera selectiva. Si Juls o María José Campanario consideran que desde el programa se ha hecho algo machista respecto a su hija, me encantaría saberlo para hablarlo. No quiero abroncar. Es que estoy del feminismo selectivo hasta aquí», admitía la presentadora.

Asimismo, en un intento por defender a la joven, Carlota Corredera no dudaba en sacar la cara por ella y le recordaba a la audiencia que siempre han defendido a la hija del diestro «desde el momento que abrió su Instagram». «Muchísima gente la ha atacado desde que abrió su perfil de Instagram por mostrarse como se muestra, por las fotos… Nosotros siempre hemos dicho que cualquier mujer y cualquier hombre puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Aquí quien más o quien menos está operado», aseveraba.