María Jesús Ruiz ha entrado en ‘La casa fuerte’ con emociones intensas. Nada más entrar en el nuevo ‘reality’ de Telecinco, la que fuera Miss España en 2004 tuvo que afrontar los rumores de una supuesta infidelidad por parte de su novio, Curro. Y es que en ‘Sálvame’ atesoran unos audios subidos de tono que el joven ha enviado a una amiga, con la que podría haber sido desleal a la modelo. El contenido de dichas grabaciones aún no ha sido desvelado, pero Juani Garzón, la madre de la andaluza, ha podido escucharlos.

Juani Garzón ha escuchado los audios picantes de Curro a otra mujer

Jorge Javier Vázquez le preguntaba por los mensajes calientes de Curro a otra mujer. «Me tienes que comprender no era la mejor situación… Iba a entrar aquí y no quería venir ‘enmarronada’. Cuando pase todo ya hablaré con él», respondía María Jesús.

Su madre, sentada a su lado, había escuchado los audios, pero no quería decir delante de las cámaras las palabras que se decían en ellos. «A ella le he traducido algo. Lo que quiero es que tú lo escuches», decía. «¿Cuál fue la palabra que más te llamó la atención?», quiso saber el presentador. Empieza por ‘p'».

María Jesús: «No puede ser todo verdad»

Lo que no esperaba la colaboradora es que uno de sus compañeros, Ferre, aseguraba conocer a la amiga de su pareja. «La conozco del gimnasio. Me dijo que todo era verdad y que ha tenido algo con el novio de María Jesús», comentaba el ex superviviente. Fue entonces cuando la ganadora de ‘GH VIP 7’ mostraba su preocupación en directo. «Se me ha quedado el cuerpo cortado. Ferre no tiene por qué mentir, no tiene ningún motor para hacerme a mí daño. No puede ser todo verdad o quiero creer que no, no sé. Dejémoslo», reconocía.

«Lo amo con todo mi corazón»

El chasco que se ha llevado María Jesús Ruiz se ha producido en sus primeras horas dentro de ‘La casa fuerte’ y tres días después de haber declarado su amor por Curro en su cuenta de Instagram. «Esta foto es de ayer, sin postureo sin filtros, sin maquillaje. Solo felices y enamorados. Lo creo y lo amo con todo mi corazón, somos un equipo de cuatro y solo pido respeto y tiempo«, escribía. Y es que la de Andújar siempre ha hecho oídos sordos a lo que se ha comentado sobre su novio.

Lo cierto es que la relación entre la andaluza y Curro ha estado marcada por las mentiras por parte del joven. En noviembre de 2019, María Jesús Ruiz se enteraba en directo en Sálvame’ de que su nuevo amor era un hombre casado. Curro había ocultado a la colaboradora que llevaba 15 años casado con una mujer de su pueblo, San Juan del Puerto. «Tu novio está con otra persona. Su pareja se llama Yoli», le espetaba Kiko Hernández. En shock, María Jesús confesaba: «Es que no me lo puedo creer. Hasta que no vea que está casado no me lo voy a creer. Llevamos saliendo con cautela mucho tiempo. Hay fines de semana que la niñas están con sus papis y siempre le digo podemos ir a la playa y no vamos. Es lo único que le reprocho siempre». A pesar del enorme disgusto no dudó en seguir apostando por su pareja, al que conoció tras contratar sus servicios como ‘community manager’.

Juani evitará que su hija se enamore en ‘La casa fuerte’

En las próximas semanas veremos a María Jesús y a su madre embarcándose juntas en esta nueva aventura televisiva que afrontan en común. El concurso de Telecinco permitirá a la audiencia ver cómo es en realidad la relación de la modelo con su madre, quien siempre ha actuado de manera muy sobreprotectora con su hija. No en vano, Juani admitía anoche en ‘La casa fuerte’ que estando ella en el programa no permitirá que su hija se enamore de nadie: «Conmigo aquí, no». También ha dejado claro que no le gusta nada la actual pareja de su hija.