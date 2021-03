La colaboradora ha regresado al trabajo después del fallecimiento de su hermano, Jorge Lozano, quien perdió la vida a causa del coronavirus.

Este lunes, Lydia Lozano ha vuelto al plató de Telecinco después de la muerte de su hermano, Jorge Lozano, fallecido el pasado 22 de marzo después de varias semanas ingresado en un hospital tras haber contraído el coronavirus. En su regreso a ‘Sálvame’, la colaboradora se ha mostrado muy agradecida por las muestras de cariño recibidas. Y, rota en llanto, ha recordado lo importante que era su hermano en su vida.

«Lo sabían todos mis compañeros»

«Mi madre me ha pedido que venga. Me ha dicho: ‘Tienes que darle normalidad, me haría mucha ilusión verte y así encaminar un poco más nuestra vida. Mi hermano ha estado 45 días ingresado por Covid», ha señalado. «Lo sabían todos mis compañeros, todo Telecinco. Nunca dijimos nada porque pensamos que iba a salir de esta», añadía. Desconsolada, a la canaria le costaba articular las palabras. «Me estoy ahogando», se lamentaba. El día que su hermano perdió la vida a causa del letal virus que azota al mundo estaba trabajando. Y no podía creer que la noticia fuese realidad. «Bueno, me llamó mi hermana y me dijo: ‘Nos han llamado. Voy a ir a ver a Jorge. Vete con mamá. Mi madre me dijo: Lydia, que hoy trabajas», ha relatado.

La periodista ha destacado que espera que el caso de su hermano sirva para que la gente se dé cuenta de que el coronavirus puede arrebatarle la vida a cualquiera. Y que es muy importante tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. «Lo ves en las noticias ¿Es que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo? Es que ningún caso es igual. Estoy ya súper especializada en Covid por todo lo que he vivido. Y luego ves las noticias que la gente no tenga la capacidad de quedarse en casa… Esto no puede suceder. Pues sí ocurre», sentenciaba.

Lydia Lozano recuerda la «triste» despedida de su hermano en el tanatorio

Entre lágrimas, la colaboradora recordaba con pena lo triste que fue asistir a su despedida. «Es tan triste lo del tanatorio. Que ponga un cartel: «Solo 25 personas». Hubieran ido cientos y cientos de personas porque era muy querido». No le falta razón. Jorge Jorge Lozano, Catedrático de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, era profesor de Teoría de la Información. Dedicó su vida al estudio y a la formación de más de tres generaciones de profesionales de la comunicación. El que fuera discípulo de Umberto Eco era un intelectual muy admirado dentro de la esfera universitaria, así como en el campo de la semiótica, donde centró sus investigaciones.

«Quiero dar las gracias a todos mis compañeros y a todos los mensajes de apoyo, a todos los artículos tan bonitos que se han escrito de mi hermano en los periódicos. En ‘El País’, en ‘El Mundo’, en el ‘ABC’… porque era un grande», resaltaba Lydia Lozano. «Ahora se iba a jubilar porque dentro de poco iba a cumplir 65 años. Mucha gente que trabaja aquí han sido alumnos suyos».

La colaboradora he recordado cómo su hermano se metía con ella por trabajar en ‘Sálvame’. «Decía que en casa que yo era una niña adoptada. Decía: ‘¿Ha estudiado periodismo para hacer ese programa?’ Discutíamos y nos gritábamos y todo, pero discutir con un personaje tan culto era una gozada». Incluso ha relatado con humor que se sintió aliviada al recibir la corona de flores de sus compañeros sin que apareciera el nombre del programa en ella: «Menos mal que no ponía de ‘Sálvame’. Ponía: ‘De tus compañeros de La Fábrica de la Tele’. No le hubiera hecho gracia… Gracias por los mensajes. Somos una familia y estamos muy unidos».

Asimismo, ha desvelado que al dolor por la muerte de su hermano se suma el del fallecimiento de otro ser querido: «A los dos días de morir mi hermano muere Miguel Palomino, que era una persona muy querida». Por último, Lydia Lozano ha querido enviar un mensaje destacado a su madre, aún muy afectada tras perder a su hijo mayor: «Mamá, ánimo, mucha fuerza, te necesitamos, seguimos muchos aquí».