La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha reconocido que la vuelto al trabajo de la tonadillera le ha pillado por sorpresa.

Esta semana, tras siete meses de reclusión en Cantora a raíz de la guerra pública con su hijo, Isabel Pantoja reaparecía visiblemente más delgada. La tonadillera ponía rumbo a Mediaset para comenzar las grabaciones de ‘Top Star’, el programa con el que regresará por todo lo alto a la televisión. La cantante se mostraba feliz y contenta de su nueva aventura televisiva, algo que ha pillado por sorpresa a Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera aseguraba este sábado en ‘Viva la vida’ que se alegraba por ver a su suegra contenta, aunque aprovechaba la ocasión para hacer un claro llamamiento.

«Yo la he visto bien. Con ganas de ir a trabajar y cogerlo con mucha fuerza e ilusión. Todo el mundo ha dicho que estaba muy deteriorada pero yo la he visto bien. Tras el paso de ‘Supervivientes’ se quedó muy delgada y ha ido manteniendo la línea«, comentaba Irene Rosales después de ver las imágenes de Isabel Pantoja en las inmediaciones del aeropuerto de Jerez de la Frontera. De la misma forma, la mujer de Kiko Rivera aseguraba que le había pillado por sorpresa la noticia de su nuevo trabajo, aunque hacía hincapié en que su suegra podía con eso y con mucho más. «Ella tiene mucha salud para seguid disfrutando y, sobre todo, para trabajar. Por tanto, me alegro mucho por ella«, aseveraba.

De la misma forma, tras escuchar el entusiasmo que tiene Isabel Pantoja en su nueva faceta como mentora del nuevo espacio presentado por Jesús Vázquez, Irene Rosales insiste en que la ve tal y como ella es: «No sé si la actitud tiene que ver con el tipo de programa, ella es muy clara«. Eso sí, sobre un posible encuentro con la tonadillera, la colaboradora de ‘Viva la vida’ tiene muy claro que este no sería público y que sería a puerta cerrada. «Quizás hablaría con ella seriamente. Y le diría lo que le ha podido fallar al hijo desde mi punto de vista. Cuando hay un problema prefiero ir directa y hablar», sentencia.

El llamamiento de Irene Rosales a Isabel Pantoja

Irene Rosales también ha negado cualquier tipo de contacto o acercamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y ha dejado claro que ninguno de ellos ha hablado con la tonadillera desde que comenzó el enfrentamiento público. Ante esto, y mencionando a sus dos pequeñas, Ana y Carlota, la colaboradora ha hecho un llamamiento: «No se ha puesto en contacto con sus nietas. Aunque ya haga casi tres meses que no habla con ellas, mi teléfono está disponible para que hable con las niñas», cuenta. Para quitarle hierro al asunto, la mujer de Kiko Rivera ha hecho hincapié en que sus hijas preguntan por la abuela y le piden que pongan en casa su música, algo a lo que accede sin poner ningún tipo de pegas.

Por su parte, Asraf Beno, también presente en plató, ha explicado que con su chica, Chabelita Pantoja, Isabel Pantoja tampoco tiene ningún tipo de contacto. «Antes del cumpleaños de Alberto sí han tenido relación por WhatsApp para saber cómo estaban, Isa no está pasándolo bien con el distanciamiento que tiene con su madre«, cuenta el maniquí.