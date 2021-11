Un año más, Leticia Sabater se ha propuesto escandalizar a su público con una nueva canción. Su tradicional villancico navideño esta vez se ha convertido en una canción fusión con un tema que ya está generando grandes dosis de polémica. Pero no como la cantante tenía previsto y es que las críticas no han ido esta vez centrados en sus estilismos, la letra de la canción o la estética de su videoclip, sino precisamente porque ha sido acusada por numerosos usuarios de las redes sociales de haber plagiado su nuevo tema, ‘Mi vida es mía (La Mari)‘. Un hit que estaba llamado a ser viral como suele suceder con cada himno que lanza al mercado Leticia Sabater, pero que se ha estampado contra un muro al ser señalada como copia de otra canción popular.

Vídeo: YouTube

Leticia Sabater tenía intención de fusionar la música electro y el house con los ritmos típicos latinos del dembow que, como destaca la propia artista: “Está muy de moda actualmente, perfecto para bailar estas Navidades y todo el año”. La cantante quería reinventarse con su nueva iniciativa musical y esta vez apostaba por un videoclip más recatado, con menos desnudos a pesar de estar sin ropa, aunque con todo su cuerpo pintado para no mostrar demasiado. Las críticas se han centrado esta vez mayoritariamente en la melodía, la cual a muchos les recuerda sospechosamente a los acordes de ‘Pepas’ de Farruko, mezclada con la de ‘Seven Nation Army’ de The White Stripers.

Estas similitudes entre la canción de Leticia Sabater y las otras dos ya mencionadas están provocando una gran preocupación en la artista, que ve con desagrado cómo en las redes sociales se le está acusando directamente de haber plagiado su nuevo éxito. La cantante no ha tardado en defenderse de tan feas acusaciones, asegurando que no es un plagio, sino que “es lo que se lleva y está de moda este concepto musical actualmente. No es plagio de ninguno. Para que sea plagio debe tener 16 notas iguales seguidas y aquí solo hay 8 notas seguidas parecidas a las 8 primeras notas del principio de la canción ‘Pepas’, el resto nada que ver. Por lo que no es un plagio”, se defiende a través de sus redes sociales.

A Leticia Sabater este escándalo no le ha amargado el orgullo que siente por su nuevo trabajo musical y ya vaticina que “va a ser uno de los temazos míos preferidos por el público, viendo la buena acogida que ha tenido”, sentencia la artista, que desde hace unos años ameniza las pistas de baile con sus canciones más surrealistas que, aunque carezcan del sello de la calidad, sí que consiguen el cometido de entretener y robarnos alguna que otra sonrisa.