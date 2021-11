Dijo que no volvería a Mediaset ni a Telecinco, pero Kiko Rivera regresa a su «casa». El hijo de Isabel Pantoja se sentará este sábado en el ‘Deluxe‘ después de que hace unas semanas asegurara que quería mantenerse al margen de los medios de comunicación. Además, de renegar de la cadena a la que poco tiempo después regresa. Esta tarde del jueves, Carlota Corredera daba el bombazo antes de terminar el programa. En torno a las 8 de la tarde, la presentadora decía lo siguiente: “Vamos a desvelar el contenido bomba de este sábado en el ‘Deluxe’, no se va a hablar de otra cosa”… Y dicho y hecho. En el vídeo que han proyectado en el plató, Kiko Rivera decía lo siguiente: «El sábado me van a escuchar”.

Kiko Rivera responderá a todas las polémicas que le persiguen desde hace unas semanas

Los colaboradores se han quedado atónitos al ver que el hijo de Isabel Pantoja vuelve a sentarse en el plató del ‘Deluxe’ para responder a todas las polémicas que le persiguen desde el fallecimiento de su abuela, Doña Ana. Además, Carlota Corredera aprovechaba la oportunidad para darle un zasca: «Renegó de nosotros pero vuelve a casa”. Por su parte, Kiko Hernández exclamaba: «Entrevistón» y Kiko Matamoros advertía «que esta vez no lo va a tener tan fácil».

Eso sí, el Dj tendrá que responder largo y tendido a muchas de las polémicas en las que está envuelto. La más reciente es la «no boda» con su mujer, Irene Rosales. La pareja, que contrajo matrimonio en octubre del 2016, no estaría casada legalmente. Una «boda ficticia» que ha acaparado minutos en televisión y titulares en prensa escrita. Ahora, Kiko contará todo sobre este momento, entre otros asuntos.

Los conflictos familiares del clan Pantoja, en el punto de mira

Y es que además de su boda o no boda con Irene Rosales, se tendrá que enfrentar a las preguntas de los colaboradores sobre sus problemas familiares. Hay que recordar que será su reaparición en el ‘Deluxe’ tras la muerte de su abuela Doña Ana. Un acontecimiento que desencadenó varios asuntos familiares. Esto provocó que se reencontrará con su madre. Un acercamiento con Isabel Pantoja que no duró mucho ni llegó a buen puerto. Además, a pesar de que estaba ya en La Graciosa, decidió no acudir a la boda de su prima, Anabel Pantoja, y Omar Sánchez.

El hecho de declinar la invitación a última hora supuso un enfrentamiento entre los primos, que han vivido sus idas y venidas. Esto también provocó un enfrentamiento con su hermana, Chabelita Pantoja, que sí decidió regresar a la isla para estar junto a su prima en el día más importante de su vida. Sin lugar a dudas, esta entrevista va a dar mucho de que hablar y revelará cómo se siente en este momento de su vida.