Están siendo meses complicados para Kiko Rivera. Después del fallecimiento de su abuela, Doña Ana, el DJ aseguró que se iba a mantener al margen de todas las polémicas en las que se había visto envuelto. La fiesta de boda de su prima Anabel Pantoja y las posteriores entrevistas de Chabelita Pantoja han hecho que el hijo de Isabel Pantoja esté en el punto de mira. A pesar de que confesó que no iba a volver a conceder una entrevista durante un tiempo y se iba a mantener alejado de los medios de comunicación por su bienestar mental, Kiko regresa a un plató de televisión este jueves. Y no lo hace solo. Por primera vez, Kiko Rivera e Irene Rosales conceden una entrevista en conjunto. Y para sorpresa de muchos, no lo hacen en Mediaset, la que fuera la fuente económica de la pareja. Han viajado hasta Galicia.

Kiko Rivera e Irene Rosales han viajado hasta Galicia para asistir a un programa de humor de la televisión gallega

A principios de este jueves, la pareja sorprendía cogiendo un avión desde el aeropuerto de Sevilla. Aunque en un principio pensábamos que se trataría de una escapada de rélax después de los últimos acontecimientos, nada tiene que ver con ocio. El matrimonio ha puesto rumbo a Galicia para conceder una entrevista en la televisión gallega. Kiko Rivera e Irene Rosales se sentarán en el paltó de Land Rober Tunai Show, de TGV, la televisión gallega. Se trata de un programa de humor conducido por Roberto Vilar. Esto supone el regreso de la pareja a la televisión tras las últimas polémicas en las que se ha visto envueltas.

A pesar de suponer su regreso a la pequeña pantalla, se trata de un programa en clave de humor. Kiko Rivera e Irene Rosales no tendrán que responder a aquellas preguntas más delicadas y sobre asuntos familiares de los periodistas, sino más bien sacarán su lado más divertido. Eso sí, Kiko nunca da puntada sin hilo por lo que tendremos que estar atentos por si hay algún mensaje a su madre o algún zasca para su hermana. Con esta reaparición en conjunto, Irene Rosales da un paso al frente por su pareja.

La pareja ha vivido sus momentos más delicados, pero están más unidos que nunca

Durante los últimos meses, también salieron a la luz los rumores de infidelidad por parte del DJ a la sevillana. Ella ha hecho oídos sordos y se ha mantenido al margen de todo lo que se ha contado. Eso sí, ha seguido demostrando su apoyo a su marido. De hecho, ahora lo hace frente a la pequeña pantalla sentándose junto a él en un plató de televisión. Estamos ansiosos por ver qué cuenta la pareja más buscada del momento en la televisión gallega. ¡Quedan horas!