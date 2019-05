3 Ha respondido a la supuesta deuda que Kiko tiene con Laura

Pero no es la única respuesta que le ha dado a su hijo Diego y también ha desmentido lo de los 25.000 euros que le debería a su hija Laura Matamoros: «Antes que pedirle 25.000€ a mi hija atraco un furgón», ha sentenciado muy enfadado. “A mi hija no le debo ni un puñetero euro¡Ni uno! No tengo esa cara dura, antes atraco un furgón”, ha dicho.