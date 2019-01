Kiko Matamoros, de nuevo enamorado, presenta a su nueva novia

5 No ha querido hablar sobre cómo se han conocido

Sus compañeros le han preguntado sobre el momento que se conocieron: “Eso ya son cosas que pertenecen a la intimidad. Claro que estoy enamorado. He decidido contarlo esta tarde porque estoy harto de que me atribuyan historias que no me corresponden y ya está. Yo he podido tener una relación con quien sea, pero la ha tenido en el tiempo o hace tiempo o cuando sea. Pero ya está”, ha dicho algo enfadado.