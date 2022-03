Este miércoles, Jorge Javier Vázquez ha dejado con la boca abierta a la audiencia de Telecinco al poner en duda si se pondrá al frente de la nueva edición de ‘Supervivientes‘. Un ‘reality’ que presenta desde el año 2011, cosechando enorme éxito de audiencia.

«Hay que dejar paso a las nuevas generaciones», reconoce Jorge Javier

Ha sido durante una conversación con Anabel Pantoja cuando el presentador ha hablado del concurso estrella de Mediaset. Valoraba la posibilidad de que la sobrina de Isabel Pantoja formara parte de la plantilla de participantes. «Estoy convencido de que si Anabel va tiene una historia de amor en la isla», decía. Cree que «un atardecer» o «un chiquito que te cante por Manuel Carrasco» harían que la sevillana se rindiera a los pies de un nuevo amor. Entonces ha lanzado un comentario tan inesperado como sorprendente: «Tengo que decir que yo lo presentaba. Hay que dejar paso a las nuevas generaciones».

«Que para mí ha sido muy buen recuerdo presentar ‘Supervivientes’, sí», añadía. «¿Por qué hablas en pasado?, le ha preguntado Lydia Lozano. Anabel Pantoja, por su parte, le ha espetado: «¿Pero qué estás diciendo, que no lo vas a presentar? Dilo, que está todo el mundo esperando». Este contestaba de manera sin afirmar ni desmentir: «Pues no lo sé… que no lo sé».

«No es peloteo ni no peloteo, ‘Supervivientes’ no es lo mismo si no lo presentas tú. Solo quería decírtelo porque mucha gente me lo ha comentado», insistía Anabel Pantoja. El conductor zanjaba el debate sobre su continuidad al frente del espacio con un: «Bueno, ya».

Lo cierto es que la posibilidad de que Jorge Javier no continúe al frente de ‘SV’ es algo que lleva comentándose en las redes sociales desde hace semanas, especialmente en Twitter, donde numerosos usuarios y fans del programa han hablado abiertamente del posible fin de la «etapa Vázquez» en el concurso que se celebra en los Cayos Cochinos.

Jorge Javier se puso al frente de ‘SV’ en el año 2011

El de Badalona se puso al frente de ‘SV’ por primera vez ante las cámaras del concurso que tiene lugar en las playas de Honduras en el año 2011. Ese año, Raquel Sánchez Silva era la encargada de las retransmisiones desde la isla y Christian Gálvez era el responsable de los debates de los lunes. Mucho ha llovido desde entonces. El catalán ha logrado índices de audiencia récord en el formato, cuyo futuro podría seguir adelante sin él. Al menos, es lo que dejan entrever sus palabras. ¿Abandona el ‘reality’? ¿Ha sido cesado? ¿Ha decidido la productora fichar a un nuevo rostro de la televisión? Son muchas las interrogantes a las que en breve tendrá que responder Jorge Javier. Y de las que no se librará después de haber sembrado la duda.

Otro miembro de ‘Sálvame’ que se ha pronunciado esta semana sobre ‘SV‘ ha sido Kiko Matamoros. Su nombre es uno de los que más suenan para viajar a Honduras este año y participar así en la próxima edición del certamen de aventura. Ahora que Telecinco atraviesa un momento complicado en cuanto a audiencias, el colaborador podría ser uno de los fichajes estrellas de la edición. De momento, el madrileño no ha querido confirmar ni desmentir si deleitará a la audiencia tirándose a las aguas del Caribe desde un helicóptero.

«Mi participación en Supervivientes es un sueño por cumplir, en ningún caso una insoportable pesadilla. #miercoles#kioskorosa#niloco«, ha escrito, dejando en duda si va o no va a ir al reality de éxito de la televisión. Cabe recordar que en más de una ocasión ha reconocido que le haría mucha ilusión ser el concursante ‘senior’ con más tirón del programa, pero ahora prefiere ser cauto y no adelantarse a los acontecimientos.

Kiko Matamoros, ¿en negociaciones para entrar en ‘Supervivientes 2022’?

En el caso de que las negociaciones con la productora Bulldog llegaran a buen puerto, esta sería su segunda experiencia en un reality show tras su fugaz paso por ‘GH VIP’ en el año 2005, ya que abandonó tan solo dos semanas después de entrar en la casa. En numerosas ocasiones se ha postulado como voluntario para poner rumbo al nuevo continente. Y ha dejado muy claro que le encantaría dejar huella en ‘Supervivientes 2022’. «Quiero hacer el salto de helicóptero más alto de la historia», afirmaba en una intervención en ‘Sálvame’ en julio de 2021.

